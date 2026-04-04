Ako želite zdrave i jake paprike, ključ je u pravilnoj nezi od samog početka. Mlade biljke su osetljive i traže dobru kombinaciju svetlosti, zalivanja i prihrane, ali nema potrebe za skupim đubrivima.

Rešenje se krije u jednostavnoj domaćoj mešavini koju možete napraviti od sastojaka koje već imate u kuhinji. Ova prihrana pomaže biljkama da razviju bujne listove, a kasnije i više cvetova i plodova.

Šta vam je potrebno:

1 kašika suvog kvasca

1 kašika sode bikarbone

1 litar tople vode

Kako se koristi:

Sastojke dobro pomešajte i ostavite da odstoje oko 2 sata. Zatim rastvor razblažite sa oko 10 litara vode i zalijte paprike.

Ovu prihranu koristite povremeno, a rezultati će brzo biti vidljivi.

Zašto deluje:

Kvasac je bogat vitaminima i podstiče rast biljke, dok soda bikarbona pomaže u zaštiti od gljivica i bolesti.

Uz ovaj jednostavan trik, paprike će brže napredovati i dati bogatiji rod- bez dodatnih troškova i hemije.