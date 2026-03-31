Pun Mesec u znaku Vage, koji će obasjati nebo 1. i 2. aprila 2026, donosi snažnu energiju promena, ali i potrebu za ravnotežom u svim segmentima života. Poznat kao ružičasti Mesec, naziv duguje rascvetalom prolećnom cveću, simbolu buđenja i novih početaka.

Ovaj astrološki trenutak naglašava odnos između ličnih želja i potreba drugih. Dok je Sunce u Ovnu, usmereno na akciju, inicijativu i sopstveni put, Mesec u Vagi stavlja fokus na partnerstva, harmoniju i zajedništvo. Upravo ta suprotnost donosi kulminaciju situacija koje su se razvijale još od jeseni 2025. godine, terajući nas da se suočimo sa neravnotežama koje više ne mogu da se ignorišu.

U prvi plan dolaze odnosi, emotivni, poslovni i prijateljski. Sve što je bilo nejasno sada traži definiciju. Za parove je ovo period važnih razgovora i donošenja odluka koje vode ka većoj stabilnosti ili promeni pravca. Slobodni mogu doživeti neočekivane susrete koji imaju potencijal da prerastu u nešto značajno, dok poslovna partnerstva ulaze u fazu razrešenja i konkretnih dogovora.

Ova lunarna faza jasno pokazuje gde postoji disbalans, gde se daje više nego što se dobija ili obrnuto. Umesto da to doživite kao problem, otvara se prostor za iskren dijalog i postavljanje zdravijih granica. Ključ svega je otvorena komunikacija, jer bez nje nema ni poverenja ni stabilnosti.

Iako je fokus na odnosima sa drugima, naglašava se i važnost odnosa sa samim sobom. Potiskivanje sopstvenih potreba zarad prividnog mira više nije održivo. Ovaj period podstiče iskrenost, introspekciju i prihvatanje sopstvenih emocija kao temelja za zdravije veze sa drugima.

Dve nedelje nakon punog Meseca predstavljaju snažan period za postavljanje namera, posebno u ljubavi. Energija Venere dodatno inspiriše da se lepota pronađe u svakodnevnim stvarima, umetnosti i međuljudskim odnosima, podsećajući da prava ravnoteža dolazi iz sklada između srca i razuma.