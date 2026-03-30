Postoje modni komadi koji nikada zaista ne nestanu. Samo strpljivo čekaju svoj povratak.Upravo takvu sudbinu ima legendarni Gucci kaiš sa prepoznatljivim „GG“ logom, koji je obeležio čitavu jednu deceniju, a sada se ponovo vraća u fokus modne scene. Na nedavno održanoj Nedelji mode u Parizu, hit je bio kultni GG Marmont kaiš koji se pojavio kao ključni aksesoar, savršeno uklopljen uz farmerke sa niskim strukom, uske pantalone i midi suknje.

Naravno, Georgina Rodrigez ga je odmah nabacila.

Inače, ovaj model, koji je dizajner Alesandro Mikele lansirao u sezoni jesen–zima 2015/2016, brzo je postao simbol stila 2010-ih. Pozlaćena kopča od mesinga i upečatljiv monogram udahnuli su novi život legendarnom Guccijevom logotipu, podsećajući na glamur i smelost ere Toma Forda.

Njegov efekat bio je trenutan. Ifluenserke, modne urednice i ljubiteljke mode širom sveta nosile su ga uz skinny farmerke, odela i ženstvene suknje. Danas, skoro deceniju kasnije, čini se da se istorija ponavlja. Povratak ovog remena potvrdio je i Sabato de Sarno, koji ga je uvrstio već u svoju prvu reviju za Gucci, dok su poznate dame dodatno pogurale trend. Bela Hadid pokazala je kako se nosi u urbanom stilu, uz sako, mini suknju i masivne mokasine. Na Kanskom festivalu, El Faning se odlučila za suptilniju varijantu, kombinujući ga s bootcut farmerkama i jednostavnom majicom.

Modna poruka za sezonu je jasna: GG Marmont kaiš ide uz sve krojeve farmerki, od baggy i ravnih do zvonastih i bootcut modela. On više nije samo detalj, već centralna tačka stajlinga koja definiše celu kombinaciju. Prema Demninom viđenju, njegova najveća snaga leži u svestranosti. Može da osveži klasičnu midi suknju, unese teksturu u stroge pantalone ili naglasi eleganciju blejzera i kaputa od veštačkog krzna. Danas, GG Marmont nije samo logo, to je moćan modni dodatak koji svakom izgledu daje dozu samopouzdanja i bezvremenskog stila.





