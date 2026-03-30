Jedna žena je napisala na društvenoj mreži koliko joj je nedelja bila katastrofalna. Bila je zatrpana poslom, razočarana zbog nečega čemu se radovala i čak je uspela da slomi nokat. Ukratko: sve joj je krenulo naopako.

U tom raspoloženju poslala je mužu poruku da joj je dan užasan i da bi najradije samo legla na kauč i nestala na par dana. Njegov odgovor? Potpuno neočekivan i upravo zbog toga je osvojio internet.

Nije joj rekao da “preteruje” ili da „drami“ niti pokušao da brzo reši problem. Umesto toga, pokazao je razumevanje, rekao da razume da joj je teško, i fizički i emotivno, ali je istovremeno podsetio koliko je jaka. Zatim je podsetio da kod kuće imaju sladoled, omiljenu seriju za gledanje i “sigurno mesto” gde mogu zajedno da se sklupčaju i opuste. Na kraju je predložio da odu na ručak.

Internet je eksplodirao od reakcija. Ljudi na društvenoj mreži „Reddit“ su oduševljeni njegovom pažnjom, emocionalnom zrelošću i načinom na koji podržava svoju ženu. Mnogi su ispod njene objave napisali da joj je muž “pun pogodak” i dao je primer kako prava veza ili brak treba da izgledaju, dok su neki kroz šalu poručili da bi se “udali za njega, čak i ako je već oženjen”.

Video: