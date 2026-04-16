Ne morate da bacate plastične posude čim primetite da su požutele - postoji nekoliko brzih i jednostavnih trikova uz koje mogu ponovo da izgledaju gotovo kao nove. Promena boje najčešće nastaje zbog kombinacije hrane, toplote i protoka vremena, ali čak i tada rešenje je nadohvat ruke.

Jedan od najlakših načina je pasta od sode bikarbone i malo vode. Nanosi se na požutele delove, blago se istrlja sunđerom ili četkicom, ostavi da odstoji 15 do 30 minuta i potom ispere toplom vodom.

Dobar saveznik je i limunov sok. Dovoljno je naneti ga direktno na fleke i ostaviti posudu na suncu sat do dva. Limunska kiselina u kombinaciji sa UV zracima deluje kao prirodni izbeljivač, pa plastika može vidno da posvetli.

Efikasna može biti i kombinacija sode bikarbone i alkoholnog sirćeta. Nakon što se soda pospe po problematičnim mestima i doda malo sirćeta, stvoriće se pena koju treba ostaviti da deluje desetak minuta, a zatim sve oprati i isprati.

Za tvrdokornije fleke koristi se razblažen izbeljivač - kašika varikine na litar hladne vode. Posuda se potopi pet do deset minuta i potom dobro ispere više puta. Važno je napomenuti da se izbeljivač nikada ne sme mešati sa sirćetom ili drugim sredstvima.

Kako bi plastika što duže ostala bez fleka, preporučuje se pranje odmah nakon korišćenja namirnica poput paradajz sosa, izbegavanje podgrevanja obojenih jela u mikrotalasnoj, kao i čuvanje takve hrane u staklenim posudama.