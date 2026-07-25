Ovan

Nedelja vam donosi priliku da usporite i sagledate događaje iz prethodne sedmice. Mogući su prijatni susreti sa prijateljima ili porodicom. U ljubavi vas očekuje više razumevanja ako otvoreno pokažete svoja osećanja. Veče je idealno za odmor i pripremu za novu nedelju.

Bik

Dan je stvoren za uživanje i opuštanje . Posvetite vreme sebi, porodici i stvarima koje vas čine srećnim. Finansijska pitanja polako dolaze na svoje mesto. U ljubavi vas očekuje osećaj sigurnosti i bliskosti sa voljenom osobom.

Blizanci

Nedelja donosi mnogo komunikacije i zanimljivih susreta. Moguće je da ćete dobiti vest koja će vas obradovati ili inspirisati za nove planove. U ljubavi budite spontani i iskreni. Druženje sa prijateljima ispuniće vas pozitivnom energijom.

Rak

Emocije su danas naglašene, ali vam upravo one pomažu da donesete prave odluke. Porodica i dom biće u centru pažnje. Jedan iskren razgovor može doneti veliko olakšanje. Veče provedite u mirnoj i toploj atmosferi.

Lav

Vaša harizma privlači pažnju gde god da se pojavite. Dan je odličan za druženje, kreativne aktivnosti ili romantičan izlazak. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci i prijatna iznenađenja. Iskoristite ovaj dan da radite ono što vas raduje.

Devica

Nedelja vas podseća da nije sve u obavezama. Dajte sebi dozvolu da usporite i odmorite. U ljubavi će nežan razgovor doneti više bliskosti. Posvetite pažnju svom unutrašnjem miru i obnovi energije.

Vaga

Pred vama je dan ispunjen harmonijom i lepim susretima. Moguće je obnavljanje kontakta sa osobom koju dugo niste videli. U ljubavi vas očekuje više romantike i razumevanja. Prijaće vam boravak u prirodi ili vreme provedeno sa dragim ljudima.

Škorpija

Intuicija vam danas jasno pokazuje kome možete verovati. Oslobodite se starih briga i napravite prostor za nove početke. U ljubavi iskrenost donosi dublju povezanost. Veče je idealno za odmor i unutrašnju regeneraciju.

Strelac

Nedelja donosi optimizam i želju za promenom. Moguće je spontano putovanje ili poziv koji će vam ulepšati dan. U ljubavi vas očekuju vedri i opušteni trenuci. Prepustite se događajima bez prevelikih očekivanja.

Jarac

Dan je povoljan za odmor, planiranje i vreme provedeno sa porodicom. Neko će ceniti vaš trud i podršku. U ljubavi pokažite više emocija i ne zadržavajte sve u sebi. Veče donosi osećaj stabilnosti i zadovoljstva.

Vodolija

Neočekivani susreti i zanimljive ideje obeležiće ovu nedelju. Vaša kreativnost dolazi do izražaja, a razgovor sa jednom osobom može vas inspirisati za nove planove. U ljubavi budite otvoreni za spontane trenutke.

Ribe

Nedelja vam donosi mir, inspiraciju i potrebu da se povežete sa sobom. Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama, posebno kada su emocije u pitanju. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i osećaj sigurnosti. Završite dan u atmosferi koja vas ispunjava i vraća vam unutrašnju ravnotežu.

Video: