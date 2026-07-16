Metabolizam predstavlja način na koji telo pretvara hranu u energiju i održava osnovne životne funkcije. Na njegov rad utiču brojni faktori, a pravilna ishrana, fizička aktivnost i dovoljan unos tečnosti mogu doprineti boljoj potrošnji energije. Određene namirnice sadrže sastojke koji podržavaju rad organizma, pomažu osećaju sitosti i održavanju zdrave telesne težine.

Voda

Dovoljan unos vode važan je za sve procese u organizmu, uključujući i metabolizam. Hidratacija pomaže telu da pravilno funkcioniše i održava energiju.

Zeleni čaj i začini poput čilija

Zeleni čaj sadrži antioksidanse koji mogu podržati proces sagorevanja kalorija, dok ljute papričice zahvaljujući kapsaicinu mogu blago podstaći potrošnju energije.

Voće bogato vlaknima

Grejpfrut, bobičasto voće, pomorandže, limun i ananas sadrže vlakna, vitamine i antioksidanse koji doprinose boljoj probavi i dužem osećaju sitosti.

Povrće koje podržava metabolizam

Brokoli, spanać, krastavac, špargle i slatki krompir bogati su vlaknima, mineralima i vitaminima koji pomažu pravilnom radu organizma i održavanju energije.

Proteinske namirnice

Ćuretina, losos, ostrige i druge namirnice bogate proteinima pomažu izgradnji mišićne mase i dužem osećaju sitosti. Mišići troše više energije, pa su važni za zdrav metabolizam.

Zdrave masti

Bademi i maslinovo ulje sadrže korisne masne kiseline koje mogu pomoći u kontroli apetita i predstavljaju zdrav izbor u ishrani kada se koriste u umerenim količinama.

Začini i biljke

Đumbir, cimet, bosiljak, origano, kopriva i limunova trava tradicionalno se koriste zbog svojih antioksidativnih i protivupalnih svojstava, a mogu biti koristan dodatak zdravoj ishrani.

Supernamirnice

Spirulina, asai bobice i ženšen često se povezuju sa većom energijom, boljom izdržljivošću i podrškom organizmu zbog visokog sadržaja hranljivih materija.

Iako nijedna namirnica sama po sebi ne može "ubrzati metabolizam" i dovesti do mršavljenja bez promena životnih navika, raznovrsna ishrana bogata proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima može pomoći telu da bolje funkcioniše. Kombinacija zdrave hrane, kretanja i dovoljnog unosa vode najbolji je put ka održavanju zdrave telesne težine.



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