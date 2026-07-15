Prema mišljenju dermatologa, pojava dlake koja raste iz mladeža najčešće nije razlog za zabrinutost. U mnogim slučajevima to može biti znak da se ispod mladeža nalazi zdrav folikul dlake, što ukazuje na to da su takve promene na koži uglavnom benigne prirode.

Ipak, uklanjanje dlačica čupanjem može izazvati povredu i ponovljenu iritaciju mladeža. Iako to ne znači nužno da će doći do ozbiljnih komplikacija, stručnjaci savetuju izbegavanje stalnog mehaničkog nadraživanja kože kako bi se smanjio rizik od oštećenja.

Ukoliko vam dlačice koje rastu iz mladeža predstavljaju estetsku smetnju, sigurnija opcija je da ih pažljivo skratite malim makazicama, uz poseban oprez kako ne biste povredili ili oštetili sam mladež.

Ako primetite bilo kakve promene, poput uvećanja mladeža, promene boje ili oblika, pojave krvarenja ili drugih neuobičajenih znakova, važno je da se obratite dermatologu kako bi se obavio odgovarajući pregled.