Ubodi osa, pčela i stršljena svake godine odnose živote, a poslednja tragedija u Beogradu, gde je muškarac (39) preminuo nakon napada roja osa, ponovo je upozorila koliko ovakvi ubodi mogu da budu opasni.

Lekari podsećaju da je najčešći uzrok smrti anafilaktički šok, teška alergijska reakcija koja može da se razvije za svega nekoliko minuta. Ako se posle uboda jave otok jezika ili grla, otežano disanje, gušenje, vrtoglavica ili gubitak svesti, potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć.

Koliko brzo sve može da krene po zlu najbolje pokazuje ispovest žene iz Jablaničkog okruga koja je pre nekoliko godina jedva izvukla živu glavu nakon uboda stršljena.

"Odjednom nisam mogla da udahnem"

"Bilo je leto i velike vrućine. Otvorila sam prozor da rashladim sobu, a stršljen je, verovatno, tada uleteo i sakrio se u posteljinu. Kada sam legla, osetila sam jak ubod ispod dojke. U prvom trenutku mislila sam da nije ništa strašno, ali za nekoliko sekundi sve je krenulo nizbrdo."

Kako kaže, vrlo brzo je dobila osip po celom telu, a zatim je počela da se guši.

"Imala sam osećaj da mi neko steže grlo. Nisam mogla da udahnem. Mislila sam da umirem."

Uspela je nekako da dozove supruga, koji ju je odmah odvezao u Dom zdravlja.

Lekari su reagovali u poslednjem trenutku

"Odmah su mi dali infuziju i nekoliko injekcija. Tek posle četrdesetak minuta počela sam normalno da dišem. Tada sam shvatila da čovek zaista može da izgubi život zbog samo jednog uboda."

Kaže da do tog dana nije ni slutila koliko ubod stršljena može da bude opasan.

Ni tu nije bio kraj

Godinu dana kasnije, njenu ćerku ubola je pčela pravo u vrat kada je otvorila poštansko sanduče u kojem je bilo pčelinje gnezdo.

"Odmah je počela da otiče i da se guši. Sreća pa je u komšiluku bila doktorka koja joj je odmah dala terapiju. Da nije bilo nje, ko zna kako bi se završilo."

Pre samo nekoliko nedelja i njen sin imao je neprijatno iskustvo kada su ga napale ose.

"Ubole su ga nekoliko puta, čak i u usnu. Nije alergičan, ali je otok bio ogroman i jedva je mogao da govori."

Lekari upozoravaju: Ne čekajte da prođe samo od sebe

Stručnjaci upozoravaju da ubod ose, pčele ili stršljena nikada ne treba olako shvatiti, posebno ako se jave:

otežano disanje ili gušenje

oticanje jezika, usana ili grla

vrtoglavica ili gubitak svesti

ubrzan puls i osećaj slabosti

osip po celom telu.

Posebno su opasni ubodi u vrat, lice i grlo, jer otok može da zatvori disajne puteve.

Osobe koje znaju da su alergične trebalo bi, po savetu lekara, da sa sobom uvek imaju propisanu terapiju, uključujući autoinjektor adrenalina ukoliko im je preporučen.

Ako se razvije anafilaktički šok, svaki minut je važan, zbog čega je neophodno odmah pozvati Hitnu pomoć i ne pokušavati lečenje na svoju ruku.