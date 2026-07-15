Lekari sve više otkrivaju da se jedan od najboljih načina za smanjenje upala u organizmu ne nalazi u ormariću sa lekovima, već u frižideru.

Praćenjem antiinflamatorne ishrane moguće je pomoći telu da se izbori sa hroničnim upalama.

Šta radi antiinflamatorna ishrana?

Imuni sistem se aktivira kada telo prepozna nešto strano, poput mikroba, polena biljaka ili hemijskih supstanci. To često pokreće proces koji se naziva upala. Povremene upalne reakcije, usmerene protiv stvarnih pretnji, imaju zaštitnu ulogu i pomažu očuvanju zdravlja.

Međutim, ponekad upala može da traje iz dana u dan, čak i kada telo nije napadnuto stranim faktorima. Tada ona može postati neprijatelj organizma. Mnoge ozbiljne bolesti današnjice, uključujući rak, bolesti srca, dijabetes, artritis, depresiju i Alchajmerovu bolest, povezane su sa hroničnom upalom.

Jedno od najmoćnijih sredstava u borbi protiv upala ne dolazi iz apoteke, već iz prodavnice hrane.

— Brojne eksperimentalne studije pokazale su da sastojci hrane i napitaka mogu imati antiinflamatorno dejstvo — kaže dr Frenk Hu, profesor nutricionizma i epidemiologije na Harvard školi javnog zdravlja.

Odabirom pravih antiinflamatornih namirnica moguće je smanjiti rizik od bolesti. S druge strane, čest izbor nezdravih namirnica može ubrzati procese povezane sa upalama.

Namirnice koje podstiču upale

Pokušajte da izbegavate ili ograničite sledeće namirnice:

rafinisane ugljene hidrate, poput belog hleba i peciva

pomfrit i drugu prženu hranu

gazirana i druga zaslađena pića

crveno meso (hamburgeri, odresci) i prerađeno meso (viršle, kobasice)

margarin, biljne masnoće i svinjsku mast

Zdravstveni rizici hrane koja izaziva upale

Nije iznenađujuće što se iste namirnice koje se povezuju sa upalama uglavnom smatraju lošim izborom za zdravlje, poput gaziranih napitaka, rafinisanih ugljenih hidrata, crvenog i prerađenog mesa.

— Neke namirnice koje su povezane sa većim rizikom od hroničnih bolesti, kao što su dijabetes tipa 2 i bolesti srca, takođe su povezane sa povećanim nivoom upale — objašnjava dr Hu.

Nezdrava hrana doprinosi i povećanju telesne težine, a gojaznost je sama po sebi faktor rizika za upale. Ipak, istraživanja pokazuju da veza između hrane i upala postoji čak i kada se uzme u obzir telesna težina, što znači da određeni sastojci hrane mogu direktno uticati na procese u organizmu.

Namirnice koje smanjuju upale

Antiinflamatorna ishrana trebalo bi da uključuje:

paradajz

maslinovo ulje

zeleno lisnato povrće, poput spanaća, kelja i raštana

orašaste plodove, poput badema i oraha

masnu ribu, kao što su losos, skuša, tuna i sardina

voće poput jagoda, borovnica, višanja i pomorandži

Prednosti antiinflamatornih namirnica

Sa druge strane nalaze se hrana i napici koji mogu smanjiti upale i rizik od hroničnih bolesti. Posebno se izdvajaju voće i povrće, poput borovnica, jabuka i zelenog lisnatog povrća, jer su bogati prirodnim antioksidansima i polifenolima, zaštitnim jedinjenjima koja se nalaze u biljkama.

Istraživanja su pokazala da se orašasti plodovi povezuju sa manjim nivoom markera upale, kao i manjim rizikom od bolesti srca i dijabetesa.

Kafa, koja sadrži polifenole i druga jedinjenja sa antiinflamatornim svojstvima, takođe može imati zaštitni efekat protiv upala.

Anti-inflamatorna ishrana

Kako biste smanjili nivo upala u organizmu, ciljajte na celokupno zdravu i uravnoteženu ishranu.

Jedan od načina ishrane koji se posebno povezuje sa smanjenjem upala jeste mediteranska dijeta, koja obiluje:

voćem

povrćem

orašastim plodovima

integralnim žitaricama

ribom

zdravim uljima, posebno maslinovim uljem

Pored smanjenja upalnih procesa, prirodnija i manje prerađena ishrana može pozitivno uticati na fizičko i emocionalno zdravlje.

— Zdrava ishrana nije korisna samo za smanjenje rizika od hroničnih bolesti, već i za poboljšanje raspoloženja i ukupnog kvaliteta života — zaključuje dr Hu, Harvard Health Publishing.

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