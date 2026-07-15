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Skoro svi čuvaju kremu za sunčanje od prošlog leta: Po ovome ćete znati da više ne deluje

Da li smete koristiti kremu za sunčanje od prošlog leta?

Autor:  Vesna Vukadinović
15.07.2026.16:15
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Skoro svi čuvaju kremu za sunčanje od prošlog leta: Po ovome ćete znati da više ne deluje
Foto: Shutterstock | fast-stock
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Zaštita od sunca je jedan od najvažnijih koraka u svakodnevnoj nezi kože. Kreme za sunčanje ne služe samo da spreče crvenilo i opekotine na moru, već imaju ključnu ulogu u zaštiti od ozbiljnih oštećenja kože, uključujući i rak kože.

Međutim, mnogi se pitaju da li je bezbedno koristiti kremu za sunčanje koja je ostala otvorena od prošle godine?

Koliko traje krema za sunčanje

Stručnjaci ističu da kreme za sunčanje imaju jasno definisan rok trajanja i da se nakon njegovog isteka ne može garantovati puna zaštita od sunca.

Neotvorena krema može trajati do tri godine ako se pravilno čuva (na hladnom, suvom i tamnom mestu). Međutim, nakon otvaranja, njen rok se značajno skraćuje, najčešće na 6 do 12 meseci.

Šta se dešava ako koristite staru kremu za sunčanje

Čak i ako krema izgleda normalno, nakon isteka roka njena zaštita može biti znatno slabija.

To može dovesti do:

opekotina od sunca

ubrzanog starenja kože

povećanog rizika od rak kože.

Dodatni problem je što se u starim proizvodima mogu razviti bakterije, što može izazvati iritacije, osip ili infekcije.

Kako prepoznati da krema više nije za upotrebu

Obratite pažnju na sledeće znakove:

neprijatan ili užegao miris.

promena boje,

razdvajanje sastojaka.

Ako primetite bilo koji od ovih znakova kremu odmah bacite.

Da li smete da je koristite „za svaki slučaj“

Ako nemate drugu opciju, možete je privremeno koristiti, ali uz oprez. Pre nanošenja uradite test na malom delu kože i proverite da li je tekstura i miris nepromenjen.

Ipak, stručnjaci savetuju da staru kremu što pre zamenite novom, jer kada je u pitanju zaštita od sunca, kompromisi mogu imati ozbiljne posledice.

Video:

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