Broj zdravstvenih problema povezanih sa injekcijama za mršavljenje gotovo je udvostručen, upozoravaju stručnjaci iz Holandije, koji ističu da sve više ljudi koristi ove lekove na svoju ruku, bez pregleda i nadzora lekara.

Prema podacima Nacionalnog centra za informacije o trovanjima (NVIC) pri Univerzitetskom medicinskom centru u Utrehtu, tokom 2025. godine prijavljeno je 149 slučajeva zdravstvenih komplikacija povezanih sa injekcijama za mršavljenje, dok ih je godinu dana ranije bilo 76.

Stručnjaci smatraju da je stvarni broj verovatno i veći, jer se mnogi slučajevi ne prijave ili se ne povežu odmah sa ovim lekovima.

Sve više ljudi kupuje lekove preko interneta

Najveći problem, prema mišljenju stručnjaka, jeste način na koji ljudi dolaze do ovih preparata.

Čak 40 odsto prijavljenih slučajeva odnosi se na osobe koje su lekove nabavile mimo zdravstvenog sistema, najčešće preko interneta ili privatnih kanala, bez recepta i kontrole lekara.

Takva kupovina nosi veliki rizik, jer nije moguće proveriti poreklo i kvalitet preparata, niti odrediti odgovarajuću dozu ili na vreme prepoznati neželjene efekte.

Ozempik je namenjen lečenju dijabetesa

Lekovi poput Ozempika (semaglutid) prvobitno su razvijeni za lečenje dijabetesa tipa 2, a kasnije su počeli da se koriste i u terapiji gojaznosti, ali isključivo pod nadzorom lekara.

Njihova popularnost poslednjih godina naglo je porasla zahvaljujući društvenim mrežama i poznatim ličnostima koje su govorile o njihovom efektu na mršavljenje.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da samostalna upotreba značajno povećava rizik od pogrešnog doziranja, predoziranja i ozbiljnih neželjenih reakcija.

Posebno upozorenje zbog eksperimentalnog leka

Zabrinutost izaziva i eksperimentalni lek retatrutid, poznat i pod nazivom „Triple G“.

Ovaj preparat nije odobren za upotrebu niti se legalno izdaje u Holandiji, ali se, prema navodima stručnjaka, ipak može nabaviti preko interneta.

Tokom 2025. godine zabeleženo je šest slučajeva trovanja povezanih sa ovim lekom, dok je samo u prvih pet meseci ove godine prijavljeno još 12.

Predoziranje može da završi u hitnoj pomoći

Nepravilna upotreba ili prevelike doze ovih lekova mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme koji zahtevaju hitno lečenje.

Najčešće se javljaju jaki bolovi u stomaku, mučnina, povraćanje i drugi poremećaji rada digestivnog sistema, dok stručnjaci upozoravaju da dugotrajna i nekontrolisana upotreba može da ošteti jetru, bubrege i nervni sistem.

Zbog sve većeg broja prijavljenih komplikacija, lekari upozoravaju da injekcije za mršavljenje nisu bezazleni preparati i da ih treba koristiti isključivo po preporuci i uz redovan nadzor stručnjaka.