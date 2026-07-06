Odavno je potvrđeno da vremenske promene utiču na zdravlje ljudi, pogotovo na pacijente koji pate od neke hronične bolesti. A nagle klimatske promene sve su prisutnije i na našem podneblju. Na to nas najčešće podsećaju izveštaji lekara sa Hitne pomoći koji govore da je zbog razlike u tempraturi vazduha ima mnogo intervencija kod srčanih bolesnika, da su psihički labilne osobe uznemirenije nego inače, da astmatičari imaju najviše tegoba...

Nauka je dokazala da ni fizički, ni psihički zdrave osobe nisu imune na promene koje se dešavaju u atmosferi.





Osećaj umora, nesanica, glavobolja, uznemirenost, najčešći su problemi koji nastaju zbog nagle promene vremena.

S obzirom na to da se vremenske prilike menjaju, postoji (uglavnom) 13 grupa bolesnika koji su prilično osetljivi na te promene. Njih muče reuma, astma, srčane smetnje, pre svega angina pektoris i visoki krvni pritisak, čir na dvanaestopalačnom crevu i želucu, psihoza i druge psihičke tegobe.

Lekari ističu da astmatičar oseti i reaguje u periodu od tri do 48 sati pre nego što usledi nagla promena temperature i zato je dobro znati bioprognozu, na osnovu koje doktor daje savet kako da ugrožene osobe što bezbolnije prebrode period koji nailazi. Lekari ističu da astmatičar oseti i reaguje u periodu od tri do 48 sati pre nego što usledi nagla promena temperature i zato je dobro znati bioprognozu, na osnovu koje doktor daje savet kako da ugrožene osobe što bezbolnije prebrode period koji nailazi.

Stručnjaci koji se bave ovom problematikom, uglavnom savetuju da se u "kritično" vreme ostane kod kuće, ne ide na putovanje, ne zamara teškim fizičkim ili psihički poslovima, kao i da se uzimaju propisani lekovi.

Redovno uzimanje lekova za smirenje savetuje se osobama koje pate od psihičkih tegoba. Ako baš morate da se oglušite o neki od ovih saveta, (npr. čeka vas neizostavni put) koristite prevozno sredstvo kojim ćete najbrže stići, obavezno pojedite lagani obrok i ponesite flašicu vode.

Hrana je veoma bitna tokom pomenutih teških dana, a lekari savetuju da se tada poveća unos voća i povrća, ali i tečnosti. Obavezno izbegavajte alkohol i zašećerene sokove, piše Stetoskop.