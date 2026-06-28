Ako ste odrasli u Jugoslaviji, dovoljno je da pogledate fotografiju ovog predmeta i odmah će vam se vratiti uspomene na detinjstvo. Visio je na gotovo svakom balkonu, nalazio se u šupama, podrumima i dvorištima, a njegova upotreba bila je deo redovne nedeljne rutine u mnogim domaćinstvima.

Reč je o tepalici, mlatilici, udaraljci (kako je već ko zvao) za tepihe, predmetu bez kojeg se nekada gotovo nije moglo zamisliti održavanje doma. Pre nego što su usisivači postali uobičajeni u svakom domu, tepisi su se iznosili napolje, prebacivali preko metalnih konstrukcija u dvorištima zgrada ili preko kanapa, a zatim temeljno čistili upravo ovim jednostavnim alatom. Udarci tepalice podizali su prašinu iz dubine tepiha, a taj prizor bio je sasvim normalan u svakom naselju.

Mnogi se i danas sećaju zvuka koji se širio između zgrada tokom vikenda. Bio je to znak da je vreme za veliko spremanje kuće. Komšije su se družile u dvorištima, deca su trčkarala okolo, a tepisi su se čistili na svežem vazduhu.

Zanimljivo je da mnogi pripadnici mlađih generacija, kada danas vide tepalicu, ne mogu ni da pretpostave čemu je služila. Neki misle da je reč o delu sportske opreme, drugi da je u pitanju kuhinjski pribor, dok pojedini pretpostavljaju da je namenjena radu u bašti.

Iako je moderno doba donelo usisivače, paročistače i različite uređaje za dubinsko čišćenje, tepalica je ostala simbol jednog vremena u kojem su kućni poslovi bili sporiji, ali i prilika za druženje i razgovor sa komšijama.

Zato nije čudno što fotografija ovog jednostavnog predmeta i danas kod mnogih budi nostalgiju i podseća na detinjstvo provedeno u Jugoslaviji, kada su neke sasvim obične stvari imale posebno mesto u svakodnevnom životu.