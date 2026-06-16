Ako vas oči često peckaju, svrbe, suze ili imate osećaj kao da vam je u oku upalo zrnce peska, možda se ne radi samo o prolaznoj iritaciji. Ti simptomi mogu upućivati na sindrom suvog oka, jedan od najčešćih problema s očima zbog kojeg ljudi posećuju oftalmologa.

Sindrom suvog oka nastaje kada oči ne proizvode dovoljno suza ili kada suze nisu dovoljno kvalitetne da pravilno vlaže površinu oka. Iako naziv sugeriše da su oči samo suve, stanje može uzrokovati niz neprijatnih simptoma, pa čak i privremene smetnje vida.

Koji su simptomi?

Simptomi sindroma suvog oka mogu biti različiti od osobe do osobe. Najčešći uključuju:

peckanje i žarenje očiju

svrab

osećaj peska ili stranog tela u oku

crvenilo

osetljivost na svetlo

zamagljen vid koji se poboljšava treptanjem

umor očiju

pojačano suzenje, koje može delovati paradoksalno, ali je posledica iritacije oka

Mnogi ljudi iznenade se kada saznaju da suzne oči takođe mogu biti znak suvog oka. Kada površina oka postane previše suva i nadražena, organizam može reagovati stvaranjem viška refleksnih suza koje ne uspevaju dovoljno dugo zadržati vlagu na oku.

Zašto nastaje sindrom suvog oka?

Oftalmolozi ističu da je reč o složenom stanju koje može imati više uzroka. Najčešće se javlja zbog smanjene proizvodnje suza ili njihovog prebrzog isparavanja.

Rizik povećavaju:

dugotrajno gledanje u ekrane računara, mobilnog i tableta

boravak u klimatizovanim ili zagrejanim prostorijama

nošenje kontaktnih sočiva

starenje

hormonalne promene, posebno kod žena

određeni lekovi, poput antihistaminika i nekih antidepresiva

autoimune bolesti, primera radi Sjögrenov sindrom

bolesti i upale kapka koje utiču na kvalitetu suznog filma.

Lekari upozoravaju da je sve češći okidač preterana izloženost ekranima. Tokom rada na računaru ili korišćenja mobilnog trepćemo ređe nego inače, zbog čega suze brže isparavaju s površine oka.

Kada treba posetiti lekara?

Povremena suvoća očiju nije razlog za zabrinutost. Međutim, ako simptomi traju nedeljama, često se ponavljaju ili utiču na svakodnevne aktivnosti, potrebno je javiti se oftalmologu. Nelečeni sindrom suvog oka može povećati rizik od oštećenja površine oka i infekcija.

Kako se leči?

Lečenje zavisi od uzroka i težine simptoma. Kod blažih oblika često pomažu veštačke suze koje vlaže površinu oka. Korisno je i redovno praviti pauze tokom rada za računarom, češće treptati te izbegavati usmeravanje ventilatora ili klima uređaja prema licu. Kod težih oblika lekar može preporučiti dodatne terapije koje smanjuju upalu i poboljšavaju kvalitet suznog filma.

Iako se sindrom suvog oka često smatra manjim problemom, dugotrajni simptomi mogu značajno narušiti kvalitet života. Zato je važno prepoznati znakove na vreme i potražiti stručni savet ako se tegobe ne povlače.

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