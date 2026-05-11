Dara Bubamara je uspela da za kratko vreme značajno promeni izgled i dovede liniju do željenih rezultata. Pevačica je, prema navodima, za svega mesec dana izgubila oko 10 kilograma zahvaljujući strogoj disciplini i posebnom režimu ishrane.

Kako se navodi, odlučila je da napravi promenu, a u procesu mršavljenja oslanjala se na proteinske šejkove i plan ishrane koji joj je, kako tvrdi, doneo brze i vidljive rezultate.





— Svima bih preporučila moj način mršavljenja jer se kilogrami tope. Pijem šejkove, i uglavnom jedem samo povrće, ribu i meso. I sama sam šokirana kako sam lako smršala. Skinula sam deset kilograma, ali planiram još da mršavim — rekla je Dara za za medije.

— Jutro obavezno započinjem proteinskim šejkom, koji pijem na svaka tri sata. Između obroka ne grickam ništa, a onda za ručak pojedem samo povrće. Ponekad uz sveže povrće pojedem nemasnu ribu ili meso, koje spremim na maslinovom ulju. To i večeram. Kada imam velike koncerte, koristim suplemente kako bih imala snage da izdržim nastup do kraja.







Pored toga što se zdravo hrani, pevačica ističe i da redovno trenira.

— Tri puta nedeljno idem u teretanu. Radim naporne vežbe, vozim bicikl, a onda trčim na traci. Vikendom ne stižem da treniram jer sam na nastupima u inostranstvu, ali i tu se trošim, pošto celo veče đuskam na štiklama.

Ono što je zanimljivo jeste da je Dara osmislila svoju dijetu.

— Ne mogu da jedem kako nutricionisti kažu! Kod mene je sve iz krajnosti u krajnost - ili jedem mnogo ili ne jedem uopšte. Odlučila sam da budem na proteinskoj ishrani, a to nije nimalo lako. Treba imati živce kao konj, a ja ih imam — kaže pevačica.

Kako ističe, treba unositi i velike količine tečnosti.

— Najbitnije je da pijete mnogo vode. Na taj način se hidrirate, a i ne osećate glad. Zato sa sobom uvek nosite flašicu vode.





