Astrološki period od ponedeljka 11. maja 2026. godine, kada Sunce u znaku Bika pravi povoljan aspekt sa Jupiterom u Raku, što donosi talas sreće i obilja za pojedine horoskopske znakove.

Naglašava se da ova kombinacija planeta podstiče stabilnost, rast i prilike, posebno kada je u pitanju posao, novac i lični razvoj. Jupiter se opisuje kao planeta sreće i širenja, pa njegov uticaj pojačava mogućnosti za napredak i dobre vesti.

Četiri znaka koja najviše osećaju ovaj pozitivan uticaj su:

Strelac — dobija priliku da reši finansijsku ili emotivnu situaciju uz pomoć drugih ljudi i hrabrost da zatraži ono što mu treba.

Rak — kroz razgovore i nova saznanja dolazi do motivacije da pređe iz razmišljanja u akciju, što donosi brze rezultate.

Blizanci — donose odluku da rizikuju i promene pravac u životu, što im otvara nova i bolja vrata.

Bik — razmišlja o važnim životnim izborima i može doživeti prijatno iznenađenje koje donosi osećaj sreće i potvrdu da su njihove odluke bile ispravne.

Ovaj astrološki period podseća da se sreća i obilje ne dešavaju samo onima koji sanjaju, već i onima koji donose odluke i preduzimaju konkretne korake.