Spavanje sa jastukom između nogu je izuzetno zdravo, a naročito ako vas bole donji deo leđa ili noge.

Ako spavate na boku, obavezno probajte da držite jastuk između nogu. Ne samo da će vam biti udobnije, već je ovo izuzetno zdravo za organizam!

1. Povećava udobnost

Jastuk između nogu povećava udobnost i uklanja pritisak - držeći kolena jedno iznad drugog obezbeđuje poravnanje kukova i karličnog područja.

2. Smanjuje stres na kuku

Smanjuje stres na kuku jer sprečava njegovo rotiranje i povlačenje karlice izvan poravnanja.

3. Odlično je za ljude koje boli donji deo leđa

Ovaj položaj izvrstan je za ljude koji imaju problema s bolovima u donjem delu leđa ili bolove u nogama, posebno za one koji imaju išijas.

Dok spavate na boku, ako nemate jastuk, "gornja" noga se često pomera napred dok tražite položaj u kojem se više odmarate. Taj pritisak uvijanja u donjem dijelu leđa može iritirati nerve.

4. Pomaže kod apneje

Spavanje na boku s jastukom između nogu je takođe korisno za one koji imaju abnormalnosti disanja, kao što je apneja. U tom su položaju vaši disajni putevi stabilniji i manje je verovatno da će ograničiti vazduh.

Držanjem poravnate karlice, smanjuju se bolovi u vratu i leđima što smanjuje mogućnost apneje u snu.

5. Poboljšava cirkulaciju

Blago podizanje jastuka između nogu pomoći će da se olakša protok krvi kroz venu cavu - koja je glavna vena koja prenosi krv u srce i leđa.