Wedge sandale, koje su mnogi godinama smatrali kičastim i prevaziđenim, vratile su se na velika vrata i već dominiraju modnim pistama, Instagramom i ulicama svetskih metropola. Ipak, zaboravite na glomazne modele iz ranih dvehiljaditih. Nova verzija wedge sandala izgleda mnogo elegantnije, sofisticiranije i luksuznije. Čiste linije, neutralne nijanse i minimalistički detalji učinili su da ovaj model od „omraženog“ postane jedan od najpoželjnijih trendova za leto 2026. Posebno su popularne wedge japanke koje sada izgledaju mnogo modernije nego pre dvadesetak godina

Da je trend već sišao sa piste na ulicu, pokazala je i Selena Gomez koja je nedavno nosila braon wedge sandale sa kaišićem oko prsta i izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Osim što izgledaju efektno, ove sandale imaju i veliku praktičnu prednost. Za razliku od tankih i previsokih štikli, wedge modeli pružaju stabilnost, udobnost i dodatnu visinu, pa su idealni za duge letnje dane i večeri.

Poseban povratak beleže i mule modeli sa punom petom, dok se na velika vrata vraćaju i platforme kakve je nekada nosila Rachel Green u kultnoj seriji Friends.

Modni stručnjaci ipak savetuju meru, najbolji izbor su modeli sa diskretnim kaišićima, u bež, braon, crnoj ili beloj boji, jer se najlakše uklapaju uz letnje haljine, lanene komplete, suknje i omiljeni džins.