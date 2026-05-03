Snežana Đurišić svojevremeno je otkrila da je uspela da smrša čak 21 kilogram zahvaljujući posebnom režimu ishrane u kojem je glavnu ulogu imala lubenica.

Pevačica je ispričala da je tokom nekoliko nedelja često jela upravo ovo voće, a kako kaže, nije osećala izraženu glad, što joj je znatno olakšalo proces mršavljenja.

Rezultati su, priznaje, iznenadili i nju samu, posebno kada je stala na vagu i videla koliko kilograma je izgubila za relativno kratko vreme. Ova neobična dijeta ostala je jedan od njenih najpoznatijih trikova za održavanje vitke linije.

Suvišne kilograme sam dobila dok sam bila kod ćerke u Americi. Tamošnja kultura ishrane savršeno se uklopila sa hedonistom u meni. Taj višak me je motivisao da se povežem sa vojnikom u sebi i da se dva meseca pridržavam specijalne ishrane. Jela sam samo lubenice i pila sok od njih, te tako smršala 21 kilogram — rekla je pevačica, koja je istakla više puta da je u mladosti bila vrlo vitka, piše Blic.

Bonus video: