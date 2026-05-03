Snežana Đurišić svojevremeno je otkrila da je uspela da smrša čak 21 kilogram zahvaljujući posebnom režimu ishrane u kojem je glavnu ulogu imala lubenica.



Pevačica je ispričala da je tokom nekoliko nedelja često jela upravo ovo voće, a kako kaže, nije osećala izraženu glad, što joj je znatno olakšalo proces mršavljenja.

Rezultati su, priznaje, iznenadili i nju samu, posebno kada je stala na vagu i videla koliko kilograma je izgubila za relativno kratko vreme. Ova neobična dijeta ostala je jedan od njenih najpoznatijih trikova za održavanje vitke linije.



— Suvišne kilograme sam dobila dok sam bila kod ćerke u Americi. Tamošnja kultura ishrane savršeno se uklopila sa hedonistom u meni. Taj višak me je motivisao da se povežem sa vojnikom u sebi i da se dva meseca pridržavam specijalne ishrane. Jela sam samo lubenice i pila sok od njih, te tako smršala 21 kilogram — rekla je pevačica, koja je istakla više puta da je u mladosti bila vrlo vitka, piše Blic.



