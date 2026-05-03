Prema astrološkim tumačenjima, 4. maj 2026. godine donosi snažan talas uspeha za određene horoskopske znakove, zahvaljujući direktnom kretanju Jupitera, planete koja se povezuje sa srećom, širenjem i napretkom. Ipak, ovaj uspeh se ne posmatra kao slučajna sreća, već kao rezultat dugotrajnog truda, strpljenja i vere u sopstvene ciljeve. Smatra se da upravo sada dolazi trenutak kada se raniji rad i zalaganje konačno isplaćuju.

Za Ovna, ovaj dan donosi snažnu priliku za ostvarenje ciljeva koji su dugo bili u fokusu. Energija Jupitera pomaže da se prepoznaju prave šanse i da se brzo reaguje, što može dovesti do važnih uspeha i ličnog napretka.

Za Bika, period donosi stabilnost i ostvarenje dugoročnih želja. Nalazi se u svom sezonskom periodu, što dodatno pojačava optimizam i osećaj zahvalnosti. Upravo takav stav, prema astrolozima, privlači pozitivne okolnosti i pomaže da se važni životni planovi realizuju. To može uključivati poslovne, emotivne ili zdravstvene promene koje vode ka većem zadovoljstvu.

Za Vodolije, naglašava se važnost strpljenja i doslednosti. Iako se rezultati dugo čekaju, upravo u ovom periodu dolazi potvrda da se upornost isplati. Njihova sposobnost da veruju u svoje ideje, čak i kada deluje da napredak izostaje, sada donosi konkretne rezultate i osećaj ličnog uspeha.

Ukupno gledano, ovaj astrološki tranzit se opisuje kao trenutak u kojem se trud pretvara u nagradu, a dugoročne ambicije konačno počinju da daju vidljive rezultate.