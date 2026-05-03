Uoči Miami Grand Prix, Miami ponovo je postao centar okupljanja poznatih ličnosti, influensera i velikih brendova.



Na ekskluzivnom događaju American Express Presents Carbone Beach pojavila su se brojna poznata imena, a najviše pažnje privukla je Ivanka Tramp, koja je stigla u društvu supruga Džarada Kušnera.





Ivanka je zablistala u kratkoj crnoj haljini sa upečatljivim detaljima, dok je Džared odabrao opušteniju kombinaciju. Među zvanicama bile su i Hejli Biber, koja je stigla sama i pokušala da izbegne pažnju fotografa, kao i influenserka Alix Earle, koja je za ovu priliku odabrala elegantnu svetlu haljinu.

Na događaju se pojavio i NFL igrač Brakston Berios, bivši partner Alix Earle, što je dodatno privuklo pažnju javnosti nakon njihovog nedavnog susreta na drugom događaju vezanom za trku u Miamiju.