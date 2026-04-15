Med se često smatra prirodnijom i boljom zamenom za običan šećer, zbog čega se često koristi u čaju, kolačima i svakodnevnoj ishrani. Ipak, iako se smatra namirnicom koja može imati brojne pozitivne efekte, to ne znači da je potpuno bezbedan za sve ljude. U određenim situacijama njegova upotreba zahteva dodatni oprez, a nekim osobama se preporučuje da ga u potpunosti izbegavaju.

Za osobe koje nemaju posebne zdravstvene probleme, med je uglavnom prihvatljiv izbor. Međutim, kod osetljivih grupa može dovesti do neželjenih reakcija ili pogoršanja postojećih stanja, pa je važno znati kada sa njegovom konzumacijom ne treba preterivati.

Dijabetes i intolerancija na fruktozu

Osobe koje imaju dijabetes treba posebno oprezno da koriste med. Iako je prirodan proizvod, on sadrži visok udeo prirodnih šećera koji mogu brzo povećati nivo glukoze u krvi. Zbog toga se osobama sa dijabetesom najčešće savetuje da ograniče unos meda ili da ga izbace iz ishrane, u skladu sa preporukom lekara.

Sličan oprez važi i za osobe koje imaju naslednu intoleranciju na fruktozu. Pošto je fruktoza jedan od glavnih sastojaka meda, njeno unošenje može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. U tim slučajevima i male količine mogu biti problematične, pa se med ne preporučuje.

Alergije, slab imunitet i bebe mlađe od godinu dana

Med može predstavljati problem i za osobe sklone alergijama, posebno ako su osetljive na polen. U njemu mogu biti prisutni tragovi alergena koji kod nekih ljudi izazivaju osip, oticanje, svrab ili čak poteškoće sa disanjem. Zbog toga je važno biti oprezan, naročito ako su ranije već postojale alergijske reakcije.

Dodatni rizik postoji i kod osoba sa oslabljenim imunitetom. Njima se često savetuje izbegavanje sirovog i nepasterizovanog meda, jer može sadržati mikroorganizme koji mogu biti štetni za organizam koji je već oslabljen.

Posebno važno pravilo odnosi se na bebe mlađe od godinu dana. Med se u tom uzrastu nikako ne preporučuje, jer njihov digestivni sistem još nije dovoljno razvijen, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Iako je med za većinu ljudi sigurna i korisna namirnica, postoje situacije kada je potreban veliki oprez. Zato je važno znati da prirodno ne znači uvek i bezbedno za svakoga.