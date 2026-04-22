U oko 50% slučajeva pre infarkta mogu da se jave rani simptomi koje ne treba ignorisati, jer pravovremena reakcija i odlazak kod lekara mogu da spasu život.
Ovi znaci često nisu jako izraženi, pa ih ljudi lako zanemare ili odlože odlazak kod doktora u nadi da će sami proći, čime se gubi dragoceno vreme.
Kod nekih osoba simptomi se mogu javiti i znatno ranije, pa čak i mesec dana pre samog infarkta, ali to varira od čoveka do čoveka.
Najčešći rani simptomi podrazumevaju:
- povremene bolove u grudima blagog intenziteta
- bolove u predelu vrata, ramena, vilice
- preznojavanje bez razloga
- pojavu mučnine i povraćanje
- osećaj nesvestice i vrtoglavice
- nedostatak vazduha
- izraženu anksioznost
- konfuziju
Infarkt je veoma dugo i veoma intenzivno predmet istraživanja najvećih stručnjaka. Do tih detalja je analiziran, da postoje i neki zaključci da se pravi razlika između simptoma koji su izraženiji kod muškaraca, a koji kod žena, piše Puls Kardiolog Centar.
