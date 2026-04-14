Trogodišnjoj devojčici dijagnostikovan je artritis nakon što su lekari njene simptome više od godinu dana pripisivali "bolovima od rasta", uprkos upornim molbama njene majke.

Malena Skajler Smit počela je osećati nelagodu u nozi početkom 2024. godine. Njena zabrinuta majka, Elejn-Mari Telfer (31), potražila je lekarsku pomoć, no uveravali su je da nema razloga za brigu. Tokom idućih 18 meseci, Skajler je prošla tri ultrazvuka, rendgen, dve magnetne rezonance, nebrojene krvne pretrage i injekciju steroida u zglob pre nego što su lekari konačno postavili dijagnozu: juvenilni idiopatski artritis (JIA), uz još dva retka stanja.

Uprkos dijagnozama, JIA je neizlečiv, a Skajler "i dalje trpi bolove" te pati od brojnih nuspojava lečenja, uključujući noćne bolove, bolove u stomaku, smanjen apetit i mučninu.

Duga i frustrirajuća potraga za istinom

Elejn-Mari, pomoćnica u fabrici iz Škotske, ispričala je kako je njena borba za dijagnozu bila iscrpljujuća. Sve je počelo kada je Skajler imala samo 18 meseci i počela se žaliti na bolove u nozi. Nakon nekoliko nedelja, majka je otkrila kvržicu na njenom kolenu i odvela je u Hitnu pomoć, što je pokrenulo niz pretraga.

"Morala sam im pokazivati snimke na kojima trpi bolove, traži pomoć, šepa, odbija hodati i budi se noću. Govorila sam im: 'Sigurno ovo mora biti razlog za zabrinutost', bilo je jako frustrirajuće", priseća se majka za Mirror. "Da nije bilo te kvržice, verovatno bi mi i dalje govorili da su to samo bolovi od rasta. Ovako su pokušavali otkriti šta je kvržica i usput otkrili zašto je boli."

Tek nakon što je Skajler počela boleti i druga noga, lekari su zatražili novu magnetnu rezonancu i u oktobru 2025. postavili dijagnozu JIA, koja se pokazala potpuno nepovezanom s kvržicom.

Šta je juvenilni idiopatski artritis?

Juvenilni idiopatski artritis najčešći je hronični reumatološki poremećaj u detinjstvu i pogađa otprilike jedno od 1000 dece. Najčešće se javlja kod dece uzrasta od jedne do tri godine, pri čemu devojčice obolevaju dvostruko češće od dečaka. Stanje se često pogrešno zamenjuje za "bolove od rasta", no postoje ključni simptomi koji upućuju na artritis, piše Mirror.

Za razliku od bolova od rasta, koji se obično javljaju noću i ne uzrokuju fizičke promene, JIA karakterišu jutarnja ukočenost koja se poboljšava kretanjem, vidljivo oticanje ili toplina zglobova, šepanje te simptomi koji traju duže od šest nedelja.

"Mislim da pre Skajlerine dijagnoze nisam ni znala da deca mogu dobiti artritis. Mnogi mi govore da je premlada za to, pa im moram objašnjavati da je to autoimuna bolest, a ne posledica trošenja zglobova", kaže Elejn-Mari.

Neizvesna budućnost

Iako je dijagnoza donela određeno olakšanje, Skajler se i dalje bori s posledicama lečenja. Terapija uključuje nedelje injekcije metotreksata, zbog kojih pre mora uzeti lekove protiv mučnine, a posle dodatke folne kiseline.

"To jako utiče na nju, ali ona još ne razume u potpunosti. Nedeljne injekcije imaju grozne nuspojave. Mora biti jako hrabra, prava je inspiracija mnogima. Ona je moje sve", priča majka. Dodaje kako joj braća Leo i Džeks puno pomažu, kao i otac Dejvid, koji je u vojsci pa nije često kod kuće.

"Ona je mamina maza. Kad god je boli, samo želi da je ja držim. Nikako se nije navikla na injekcije, a kako i bi? Još su joj gore krvne pretrage svaka tri meseca. Razvila je strah od bolnice i zna postati anksiozna."

Lečenje ne nudi garanciju za Skajlerinu budućnost. Bolest može ući u remisiju, ali može trajati i godinama, pa čak i celi život. "Niko nam nije rekao koliko će to trajati. Dijagnoza je bila gorko-slatka jer sam odjednom bila zatrpana s gomilom informacija. Još uvek smo na početku i sve je prilično novo i zastrašujuće", dodaje Elejn-Mari.

Na kraju, ova majka se nada da će njena priča podići svest i pomoći drugim roditeljima. "Nije svako dete isto. Skajler nije imala tipično, vidljivo oticanje koje prati JIA. Roditelji trebaju znati da mogu i moraju insistirati ako nisu zadovoljni odgovorima koje dobijaju."

