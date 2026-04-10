Brajan Kranston je otkrio da ga je ubola pčela na prilično delikatnom delu tela tokom snimanja jedne klasične epizode serije „Malkolm u sredini“.

Glumac (70), koji je u tom sitkomu igrao oca porodice Hala, gostovao je u emisiji „The Late Show with Stephen Colbert" u sredu, 8. aprila, kako bi razgovarao o Huluovom nastavku „Malcolm in the middle: Life’s Still Unfair“, kada se prisetio originalne serije.

Kranstonov lik je u jednoj od epizoda prve sezone bio prekriven pčelama koje su mu Malkolm i njegovi prijatelji namestili, a on je potvrdio Stivenu Kolberu (61), da su to zaista bile prave pčele.

„Imao sam 60.000 pčela na sebi i ubola su me dve,“ rekao je. „I nekoliko stvari shvatiš kada imaš 60.000 pčela po sebi — ne treba da budeš iznenađen ako te ubodu.“

Nastavio je: „Rekao sam: ‘Oh, mislim da me je ubola.’ A čuvar pčela je bio spreman da to ukloni, zar ne? Pitao je: ‘Gde je?’ A ja sam rekao: ‘Na mom skrotumu.’“

Kranston je potom otkrio da mu je čovek zadužen za pčele rekao: „Prepušten si sam sebi. Neću ti pomoći.“

Glumac je takođe objasnio kako su pčele uopšte dospele na njega. Koristili su feromone matične pčele i naneli ih po njegovom telu, osim po licu, koje je bilo premazano sredstvom protiv insekata kako bi ih držalo podalje od njega.

Brak u seriji

Kranston je zajedno sa svojom koleginicom Džejn Kačmarek, koja glumi Halovu suprugu Luis, nedavno govorio za People o tome kako su njihovi likovi uspevali da „funkcionišu“ u braku, dok su se ujedno osvrnuli i na povratak serije.

„Bio je to dobar brak“, rekao je Kranston. „Dopunjavali su jedno drugo zbog svojih razlika.“

Dodao je: „Ono što su zaista imali zajedničko bila je duboka, duboko ukorenjena ljubav jedno prema drugom. I uvek ste osećali da, bez obzira na to šta se dešava u toj kući, oni će ostati zajedno. Biće zajedno sve dok jedno od njih—“

„Ne ubije ono drugo!“ našalila se Kačmarekova (70).

Premijera

Frenki Muniz, koji tumači samog Malkolma, je u međuvremenu rekao je za ,,People" da mu je bilo „zaista sjajno“ što je njegov četvorogodišnji sin Mauz Mozli bio uz njega na premijeri „Life’s Still Unfair“ održanoj u utorak, 7. aprila.

Glumac (40) je objasnio: „Ne znam da li je čudno pokazivati detetu stvari koje si radio, ali naravno da sam ponosan na to. Drago mi je što je imao priliku da bude deo toga.“

„Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“ premijerno se prikazuje u petak, 10. aprila, na platformi ,,Hulu".

