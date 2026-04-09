Prirodne boje za jaja uvek daju lepši efekat od kupovnih jer stvaraju duboke i tople nijanse. Tajna savršenih šara leži u pravilnoj količini sirćeta. Sve što vam je potrebno za najlepšu prazničnu korpu već imate u kuhinji ili špajzu.

Naše bake su koristile isključivo biljke i začine. Nisu koristile veštačke boje iz kesice koje ostavljaju fleke na rukama i boje belance. Osim toga, farbanje na prirodan način je potpuno bezbedno za osetljivu dečiju kožu.

Pre nego što počnete proces bojenja, jaja moraju biti savršeno čista. Izvadite ih iz frižidera nekoliko sati ranije da odstoje na sobnoj temperaturi kako ljuska ne bi pukla zbog temperaturnog šoka tokom kuvanja.

Umočite pamučnu krpu u alkoholno sirće i dobro istrljajte svako jaje. Sirće skida nevidljivi masni sloj sa ljuske i omogućava da se pigment ravnomerno primi. Ako želite svetlije i intenzivnije tonove, najbolje je koristiti jaja sa belom ljuskom.

Za najlepše nijanse koristite povrće i začine koje već imate u kuhinji. Cvekla daje roze boju, kurkuma stvara jarko žutu, dok crveni kupus boji u plavo. Lukovina je idealna za tradicionalne braon i crvene tonove.

Za svaku nijansu priprema je jednostavna:

Kurkuma za žutu boju: u litar vrele vode dodajte tri kašike praha kurkume, malo soli i dve kašike sirćeta.

Crveni kupus za plavu boju: isecite pola glavice kupusa i kuvajte pola sata. Kada izvadite kupus, ubacite jaja i ostavite ih u ljubičastoj vodi dok ne poprime plavu nijansu.

Cvekla za roze tonove: sveža ili iz tegle, cvekla će dati nežnu ružičastu boju, ali jaja moraju duže da odstoje u obojenoj tečnosti.

Spanać i kopriva za zelenu boju: sitno seckano zeleno povrće pustiće boju ako ga kuvate na laganoj vatri zajedno sa jajima.

Najpopularnija domaća tehnika farbanja uskršnjih jaja koristi listove iz bašte. Uberite detelinu, list peršuna ili maslačka, prislonite list uz ljusku i pažljivo umotajte jaje u komad starih najlon hulahopki, čvrsto ga zavežite koncem. Zatim ga stavite u šerpu punu ljuski i kuvajte na tihoj vatri.

Ako volite isprobavati stare metode, oduševiće vas autentična balkanska tehnika koja stvara fantastične šare samo uz pomoć bilja bez ikakvih dodatnih sredstava.

