Ova tečnost opušta mišiće digestivnog trakta, ubrzava razgradnju hrane i deluje kao prirodna metla koja uklanja toksine i smiruje upaljena creva. Komorač je idealan za gasove jer seme sadrži anetol, aktivno jedinjenje koje opušta glatke mišiće želuca i creva, što ga čini vekovnim rešenjem protiv grčeva. Dok obična čaša vode nakon jela može samo razblažiti želudačne sokove, komorač direktno deluje na problem.

Studija objavljena u časopisu PLOS One potvrđuje da ekstrakt semena komorača poboljšava barijernu funkciju gastrointestinalnog trakta, oblažući osetljivu sluznicu i smanjujući šansu za bolne iritacije. Kombinacija sa nanom dodatno hladi i umiruje, vraćajući ravnotežu celom sistemu.

Da biste pripremili ovu moćnu mešavinu, stavite jednu punu kašičicu semena komorača u čistu šolju i dodajte prstohvat sušenih listova nane. Prelijte sa 250 mililitara vruće, ali ne ključale vode, poklopite i ostavite deset minuta kako bi se lekovita isparenja zadržala. Zatim procedite i polako pijuckajte da bi čaj obložio zidove želuca i pokrenuo proces obnavljanja.

Za maksimalan efekat, pijte ovu toplu infuziju trideset do četrdeset minuta pre spavanja. Tokom noći organizam će obrađivati zaostalu hranu bez zastoja i neprijatnog krčanja, a ujutru ćete osećati izvanrednu lakoću jer napitak eliminiše nagomilani pritisak u donjem delu stomaka. Izbegavajte dodavanje belog ili smeđeg šećera jer izaziva fermentaciju i poništava dejstvo čaja. Ako je ukus prejak, dodajte jednu ili dve kapi svežeg limunovog soka. Gutljaji treba da budu mali, spori i odmereni, jer prevelika količina može usporiti efekat.

