Džulija Garner i njen suprug Mark Foster su se rastali nakon više od šest godina braka, potvrdio je izvor za People.

Garnerova (32) i Foster (42) venčali su se u decembru 2019. godine, nakon što su se prvi put upoznali nekoliko godina ranije na filmskom festivalu ,,Sundance Film Festival".

Iako su se njih dvoje prvi put upoznali 2013. godine, nisu počeli da se zabavljaju sve dok se kasnije nisu ponovo povezali preko Instagrama, rekla je ranije Džulija Garner za The Hollywood Reporter. Prisećajući se tog perioda, glumica iz serije Ozark rekla je da je primetila da Mark Foster lajkuje njene objave, nakon čega ga je zapratila, a on joj je potom poslao privatnu poruku.

Par se verio tokom putovanja u Montanu 2019. godine, kada je Foster zaprosio Garnerovu tako što joj je pročitao pesmu koju je napisao za nju, ispričala je glumica ranije za Vogue.

„Pročitao mi je pesmu koju je napisao za mene, a kada je završio, kleknuo je i pitao me da se udam za njega“, rekla je Garnerova za magazin.

Kasnije te godine, par je izgovorio bračne zavete na intimnoj ceremoniji u matičnoj službi u Njujorku. Garnerova je izjavila da su se na kraju odlučili za Gradsku većnicu umesto velikog venčanja, jer su na tu odluku uticali njeni roditelji, koji su se tamo venčali četiri decenije ranije.

Proslava je uključivala i lično iznenađenje koje je pripremio Foster, frontmen grupe ,,Foster the People" nominovane za Gremi. On je napisao i izveo originalnu pesmu pod nazivom „Lovers in a Stream“ za njihov prvi ples.

„Bilo je to iznenađenje“, rekla je Garnerova. „Mark ju je napisao, producirao i otpevao. Bilo je potpuno nestvarno i najlepši poklon koji sam ikada dobila. Imala sam osećaj kao da lebdim u vazduhu — bio je to najčarobniji trenutak koji sam ikada doživela.“

Važni trenuci

Par je tokom godina često zajedno obeležavao važne trenutke, kako javno tako i privatno.

Foster je 2021. godine na Instagramu podelio fotografiju sa venčanja povodom njihove druge godišnjice braka, uz pesmu koja je počinjala stihovima: ,,Two years ago / our hearts became one" (srp. „Pre dve godine / naša srca su postala jedno.“). U međuvremenu je obrisao sve objave sa svog Instagram naloga koje datiraju pre 2024. godine.

Garnerova je naredne godine obeležila njihovu treću godišnjicu sopstvenom objavom na Instagramu, uz fotografiju sa dana njihovog venčanja, ali je i ta objava u međuvremenu obrisana.

Zahvalnost

Foster je takođe bio uz Garnerovu tokom nekoliko njenih najvećih trenutaka u karijeri. Nakon što je 2019. godine osvojila svoj prvi Emi za ulogu u seriji ,,Ozark", Garnerova je u svom govoru zahvalila Fosteru, nazvavši ga „ljubavlju svog života“.

Kada je 2023. godine osvojila Zlatni globus za svoju ulogu u seriji ,,Ozark", ponovo je sa bine zahvalila svom suprugu.

„Želim da se zahvalim svom timu koji je godinama uz mene, mom suprugu Marku, volim te“, rekla je ona.

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