Anastasija Gudelj, nekada poznata kao Anastasija Ražnatović, pronašla je ljubav i životni mir pored fudbalera Nemanje Gudelja. Njihova veza iznenadila je javnost, jer je pevačica prethodno raskinula dugogodišnju vezu, a zatim uplovila u odnos sa uspešnim sportistom.

Par danas živi u Sevilji, gde Nemanja gradi uspešnu fudbalsku karijeru, a Anastasija je tamo pronašla svoj novi dom i spokoj. Njihova ljubavna priča prošla je kroz brojne lepe, ali i teške trenutke, što ih je, kako ističu, dodatno povezalo.

Daleko od očiju javnosti

Nakon što su odlučili da svoju ljubav krunišu brakom, nastavili su da grade zajednički život daleko od domaće javnosti, trudeći se da privatnost sačuvaju za sebe. Njihov odnos mnogi opisuju kao skladan, a njihova bliskost i podrška jedno drugom postali su simbol njihove veze.

– Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej – rekla je Anastasija jednom prilikom ne otkrivajući previše detalja.



Kako je objasnila, oboma je od početka bilo jasno da će postojati interesovanje za njihovu vezu, ali je par bio spreman za sve pritiske.

– Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. On nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši – istakla je ona.

Anastasija Gudelj brzo se povezala sa Nemanjinom porodicom, posebno sa njegovim bratom Dragišom i sestrom Vanjom. Iako su se ranije u javnosti pojavljivale priče o navodnim nesuglasicama, porodice Gudelj i Ražnatović su se upoznale i ostvarile dobar odnos.

Njihova ljubavna priča dobila je još lepši nastavak kada je Nemanja priredio romantičnu veridbu tokom večere, uz muziku i plesni nastup, nakon čega je Anastasija prihvatila njegovu prosidbu.

Par je nakon toga iznenadio javnost odlukom o venlčanju. Anastasija i Nemanja izgovorili su sudbonosno "da" u manastiru Rajinovac kod Beograda, u prisustvu najbližih članova porodice i prijatelja. Za ovu posebnu priliku Anastasija je izabrala elegantnu belu haljinu na jedno rame, dok je Nemanja nosio klasičnu kombinaciju bele košulje i crnih pantalona.



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