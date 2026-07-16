Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj nakon venčanja preselili su se u novi dom u Španiji, gde grade zajednički život daleko od javnosti. Par je pažljivo birao mesto za svoj porodični kutak, a fudbaler je kupio prostranu kuću na španskom primorju, u blizini mora.

Njihov dom odiše modernim stilom i opremljen je savremenim nameštajem, dok posebno pažnju privlači veliko dvorište okruženo zidovima, sa palmama koje daju pravi mediteranski izgled. Kuća im pruža mir i privatnost, ali i sve uslove za udoban život.

Nakon intimnog venčanja u manastiru Rajinovac, na kojem su bili prisutni samo najbliži, Anastasija i Nemanja odlučili su da svoj zajednički život nastave u Španiji, gde fudbaler uspešno gradi karijeru.

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