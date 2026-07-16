Arijana Grande i njen bivši dečko Riki Alvarez su ponovo svojoj vezi dali novu šansu.

Izvor blizak paru potvrdio je za People da su ponovo zajedno, dodajući da pop zvezda i njen nekadašnji prateći plesač „sve rade veoma polako“.

„Arijana je oduvek smatrala Rikija prijateljem“, rekao je izvor. „Nikada nije gajila loša osećanja prema njemu nakon njihovog raskida. Riki je pouzdan, osoba od poverenja i velika podrška. Arijana oseća da uz Rikija može da bude ono što jeste.“

Izvor je dodao: „Ne upuštaju se odmah u ništa ozbiljno, ali Arijana je srećna što se Riki vratio u njen život.“

Posveta

Vest o obnovljenoj romansi stiže nakon višenedeljnih nagađanja, koja su dodatno podgrejana Arijaninim nedavnim izvođenjima njenog hita „thank u, next“ na aktuelnoj turneji ,,Eternal Sunshine Tour". U toj pesmi Arijana pominje Rikija Alvareza, kao i neke od svojih drugih poznatih bivših partnera, među kojima su Pit Dejvidson, Big Šon i pokojni Mek Miler.

U originalnoj verziji pesme peva: ,,Wrote some songs about Ricky/ Now I listen and laugh." (srp. „Napisala sam nekoliko pesama o Rikiju / Sada ih slušam i smejem se.“).

Međutim, na koncertu održanom u ponedeljak je otpevala: ,,Wrote some songs about Ricky/ We always find our way back." (srp. „Napisala sam nekoliko pesama o Rikiju / Uvek pronađemo put jedno do drugog.“).

Ovo nije prvi put da dobitnica Gremija menja stihove zbog svog bivšeg partnera. Na koncertu 27. juna otpevala je: ,,Wrote some songs about Ricky/ He's still got my back." (srp. „Napisala sam nekoliko pesama o Rikiju / On mi je i dalje najveća podrška.“).

Ljubavna istorija

Arijana Grande i Riki Alvarez započeli su vezu 2015. godine, a raskinuli su u julu naredne godine. Upoznali su se tokom njene turneje ,,Honeymoon Tour", na kojoj je Alvarez bio jedan od njenih pratećih plesača. Nakon raskida, pevačica hita „Dangerous Woman“ bila je u vezi sa Mekom Milerom i Pitom Dejvidsonom, pre nego što se u maju 2021. udala za Daltona Gomeza. Njihov razvod zvanično je okončan u martu 2024. godine, nakon čega je Arijana ubrzo započela vezu sa kolegom iz filma ,,Wicked" (srp. ,,Zlica"), Itanom Slejterom.

Njihov raskid je potvrđen prošlog meseca.

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