Šetnja psa pretvorila se u pravu komediju koja je nasmejala milione ljudi na društvenim mrežama. Dok je bezbrižno šetala svog ljubimca, žena nije ni slutila da će njen četvoronožni prijatelj odlučiti da se sam posluži ručkom jednog prolaznika.

Na snimku se vidi muškarac koji sedi za stolom na otvorenom i mirno jede, kada pas iznenada prilazi, munjevito zgrabi komad mesa iz njegovog tanjira i krene da beži kao da se ništa nije dogodilo.

Gazdarica je odmah potrčala za nestašnim ljubimcem, sustigla ga i uspela da mu otme komad mesa iz usta. Međutim, ono što je usledilo potpuno je šokiralo prisutne - umesto da baci meso ili se izvini i obeća da će čoveku kupiti novi obrok, ona je isti komad mesa koji je upravo izvadila iz psećih usta vratila vlasniku tanjira.

Muškarac je ostao zatečen, dok su prolaznici prasnuli u smeh zbog nesvakidašnje situacije. Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde su se nizali duhoviti komentari.