Legendarni holivudski glumac Entoni Hopkins odlučio je da se, posle više od šest decenija uspešne glumačke karijere, ozbiljnije posveti muzici. Oskarovac je potpisao ugovor sa jednom izdavačkom kućom, u okviru koje će objaviti album klasične muzike pod nazivom „Life is a Dream“, čije je izlazak zakazan za 21. avgust.

Hopkins je istakao da je muzika oduvek bila njegova najveća ljubav i da neke od kompozicija koje će se naći na albumu čuva već decenijama. Reč je o originalnim delima nastalim tokom različitih perioda njegovog života.

Kompozicije je izveo Filharmonijski orkestar pod dirigentskom palicom Gustava Dudamela, a prvi singl sa albuma, „Bracken Road“, već je objavljen. Pesma potiče iz njegove kompozicije „1947: Suite for Solo Piano and Orchestra“.

Iz izdavačke kuće navode da je „Life is a Dream“ Hopkinsov najličniji muzički projekat do sada. Album, kako ističu, predstavlja svojevrsne muzičke memoare inspirisane porodicom, životnim iskustvima, maštom i velškim detinjstvom, a odlikuje ga ista emotivna dubina koja je obeležila njegovu filmsku karijeru.

Hopkins nije jedina poznata ličnost koja se poslednjih meseci odlučila na profesionalne promene. Doli Parton najavila je rad na brodvejskom mjuziklu „Dolly: A True Original Musical“, dok je Nikol Kidman otkrila da želi da se obrazuje za dulu koja pruža podršku ljudima na kraju života. Glumac Džejson Luis preselio se u Kostariku i posvetio pisanju serijala epske fantastike.

Istovremeno, pevačica Adel priprema se za svoj glumački debi. Prema pisanju medija, igraće u filmskoj adaptaciji romana „Cry to Heaven“ u režiji modnog dizajnera i reditelja Toma Forda.