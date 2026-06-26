Krstinja Todorović kada se prvi put pojavila u Zvezdama Granda, privukla je ogromnu pažnju - ne samo glasom, već i životnom pričom koja je mnoge ostavila bez teksta.

U trenutku kada je stala na veliku scenu, Krstinja je imala oko 160 kilograma. Iako je njen vokal bio ono što je publiku osvajalo, pevačica je otvoreno govorila o tome koliko joj je višak kilograma otežavao svakodnevicu, ali i karijeru.

Danas izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Posle višegodišnje borbe, discipline i teških odluka, Krstinja je uspela da smrša čak 100 kilograma i potpuno promeni život.

Na društvenim mrežama danas često objavljuje fotografije koje pokazuju koliko se promenila, a komplimenti ispod objava samo se nižu. Posebnu pažnju privukle su njene fotografije u kupaćem kostimu, koje ranije nije želela da objavljuje.

Presudan razgovor sa Marijom Šerifović

Krstinja je ranije otkrila da je ključni trenutak bio razgovor sa njenom mentorkom Marija Šerifović.

Kako je ispričala, nakon prvog kruga takmičenja usledio je iskren razgovor koji joj je promenio pogled na sve.

- Nakon emisije sačekao me je ozbiljan razgovor sa Marijom. Rekla mi je da neke stvari moraju da se reše da bih uspela. Tada sam donela odluku da promenim život - govorila je Krstinja.

Najpre se odlučila za operaciju smanjenja želuca, a zatim je usledila i intervencija uklanjanja viška kože nakon ogromnog gubitka kilograma.

Pevačica je više puta isticala da fizička transformacija nije bila najteži deo.

-Borba sa samom sobom bila je najteža. Kada dođete do tačke da vam je potrebna stručna medicinska pomoć, shvatite da je problem mnogo ozbiljniji nego što ste mislili - iskreno je rekla.

Kako prenose domaći mediji, tokom celog procesa najveća podrška bili su joj porodica, bliski prijatelji, ali i mentorka Marija, koja joj je bila veliki oslonac.

Posle velike pobede - usledio i težak period

Ipak, život joj nije doneo samo lepe promene.

Nakon ogromne lične pobede i transformacije, Krstinja je prošla kroz još jedan težak period - razvod.

Posle četiri godine braka stavila je tačku na odnos sa suprugom i vratila se u Podgorica, u porodični dom.

O svemu je govorila bez zadrške.

- Nemam problem da iskreno pričam o tome. Nikada neću reći da je moj bivši suprug loša osoba niti da je postojala treća osoba. Jednostavno, nije išlo. Nismo se ogrešili jedno o drugo i to je jedina istina - rekla je Krstinja.

Danas mnogi kažu da pevačica nikada nije izgledala bolje - ne samo fizički, već i mentalno. A njena priča za mnoge je dokaz da uz ogromnu volju i istrajnost život zaista može da se promeni iz korena.