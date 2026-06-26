Prekomerne količine morske soli mogu štetiti biljkama, ali kada se koristi umereno, može doneti brojne koristi za vašu baštu. Morska so sadrži tragove minerala poput magnezijuma, kalcijuma i kalijuma, koji obogaćuju zemljište i podstiču zdrav rast biljaka.

Pored toga, morska so je prirodno sredstvo za odbijanje uobičajenih štetočina u bašti.

U nastavku, stručnjaci dele savete kako da bezbedno koristite morsku so u svom vrtu.

Da li možete koristiti morsku so u bašti?

Da, morska so se može koristiti u bašti kako bi pomogla biljkama da brže rastu, zaštitila lukovice od štetočina, pa čak i sprečila rast neželjenog korova.

Međutim, prema rečima Anđelike Zaber, stručnjakinje za negu travnjaka i baštovanstvo iz kompanije ,,Online Turf", ako se morska so koristi nepravilno, može izazvati štetu biljkama i zemljištu, zbog čega je neki baštovani u potpunosti izbegavaju.

Prednosti i mane upotrebe morske soli u bašti

Upotreba morske soli u bašti ima nekoliko značajnih prednosti. Morska so može delovati i kao herbicid i kao đubrivo , što znači da ne morate kupovati više različitih proizvoda za uništavanje korova i prihranu biljaka, kaže Zaber. To može pomoći da uštedite novac i prostor za skladištenje.

Još jedna prednost je što je morska so široko dostupna i može se kupiti u većini prodavnica, što je čini lakšom za nabavku u poređenju sa nekim profesionalnim proizvodima za baštovanstvo.

Ipak, morska so ima i nekoliko nedostataka. Ako se koristi u prevelikim količinama, može dovesti do degradacije zemljišta, smanjujući sposobnost zadržavanja vode, što dugoročno može izazvati probleme — uključujući narušavanje strukture različitih tipova zemljišta godinama unazad.

Takođe, prekomerna količina soli može naštetiti korisnim mikroorganizmima u zemljištu, pa čak i ubiti okolne biljke u bašti.

Načini upotrebe morske soli u bašti

Kada se koristi pravilno, morska so može efikasno uništiti korov, sprečiti štetočine, đubriti biljke i još mnogo toga. Prema rečima stručnjaka, ovo su najbolji načini da upotrebite ovaj kuhinjski sastojak u baštovanstvu.

Uništavanje korova

Morska so predstavlja prirodan način za uništavanje korova u bašti. Pošto se morska so uglavnom sastoji od natrijum-hlorida, Zaber kaže da može ubiti korov tako što dehidrira biljke i narušava unutrašnju ravnotežu vode u njihovim ćelijama.

„Nakon što je upiju, korov će uvenuti, požuteti i na kraju odumreti,“ kaže Zaber za sajt Martha Stewart .

Da biste napravili sopstveni herbicid, napunite bocu sa raspršivačem rastvorom u razmeri 3:1 (voda:so).

Za najbolje rezultate, prskajte po lišću korova. Ali budite pažljivi — ako slana voda dođe u kontakt sa baštenskim biljkama, one mogu doživeti istu sudbinu kao i korov.

Suzbijanje puževa

So nije prijatelj puževa. Ona izvlači vodu iz njihovih tela, kaže Zaber, što ih dehidrira i smanjuje njihovu populaciju.

„Kada dođe u kontakt s njihovim telom, oni pokušavaju da proizvedu sluz kako bi je sprali, ali se na taj način brzo dehidriraju,“ objašnjava ona.

Ako ne možete ručno da ih sakupite i preselite, možete posuti malo soli direktno po njima — ali pazite da so ne dođe u kontakt sa biljkama, jer ih takođe može uništiti.

Đubrenje biljaka

Morska so sadrži natrijum, gvožđe, kalcijum, magnezijum, kalijum i tragove drugih minerala, što joj omogućava da deluje kao prirodno đubrivo.

„Kada se koristi kao đubrivo, može pospešiti rast biljaka, poboljšati ukus plodova i povećati otpornost biljaka na štetočine i bolesti,“ kaže Zaber.

Za najbolje rezultate, pomešajte 2 kašike morske soli sa 4 litra vode i prskajte zemlju, ne više od četiri puta godišnje, jer je umerenost ključna.

„Prekomerna upotreba soli može isušiti korenje biljaka i narušiti prirodnu ravnotežu zemljišta,“ upozorava Tami Sons, master baštovanka i osnivač kompanije ,,TN Nursery", vodeće rasadničarske firme.

Zaštita lukovica

Morska so može sprečiti veverice i krtice da iskopaju vaše lukovice. Jednostavno dodajte prstohvat morske soli u rupu koju ste pripremili za sadnju lukovice, pre nego što je ubacite unutra, savetuje Zaber.

Veverice i krtice ne mogu da konzumiraju ili apsorbuju velike količine soli, pa će ih ona držati podalje od vaših lukovica.

Međutim, prekomerna upotreba morske soli može sterilisati zemljište, zbog čega je važno ne koristiti je često na mestima gde planirate buduću sadnju, upozorava Zaber.