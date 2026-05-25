Poljska državljanka Roksana Lecka, vaspitačica u Montessori vrtiću u Londonu, koja je osuđena zbog brutalnog zlostavljanja čak 21 bebe i deteta, biće deportovana iz Velike Britanije svega nekoliko meseci nakon što je započela osmogodišnju zatvorsku kaznu, piše Daily mail.

Lecka, koja ima 22 godine, osuđena je zbog „sadističkog nasilja“ nad decom uzrasta od svega deset meseci. Tokom suđenja dokazano je da je decu tukla, šutirala, bacala i štipala, a priznala je sedam tačaka optužnice za zlostavljanje dece, uključujući šutiranje dečaka u lice i udaranje devojčice u telo.

Iako je negirala još 17 sličnih optužbi, porota ju je proglasila krivom po 14 dodatnih tačaka, koje su se odnosile na period od šest meseci koliko je radila u vrtiću Riverside u Tvikenamu, na jugozapadu Londona. Sud je utvrdio i da je zlostavljala decu u još jednom vrtiću, ali su njeni postupci otkriveni tek kada je poslata kući zbog štipanja više mališana. Tokom suđenja na Kraljevskom sudu u Kingstonu, Lecka je pokušala da opravda svoje ponašanje tvrdeći da je bila neispavana jer je noćima konzumirala narkotike sa dečkom.

„Ne sećam se šta sam radila jer sam koristila narkotike, što mi je uticalo na pamćenje“, rekla je sudu.





Prema dostupnim informacijama, Lecka bi trebalo da bude deportovana u Poljsku u četvrtak, 5. februara, gde će nadležni organi odlučiti da li će nastaviti da služi kaznu ili će biti pod nadzorom.

Roditelji su počeli da prijavljuju neobjašnjive povrede na telima svoje dece još u martu 2024. godine, ali rukovodstvo vrtića tada nije otkrilo ko je odgovoran. Lecka je nastavila da radi sa decom mlađom od dve godine sve do hapšenja 28. juna iste godine.Snimci sigurnosnih kamera, prikazani na sudu, otkrili su zastrašujuće scene nasilja, ali i trenutke u kojima Lecka koristi elektronsku cigaretu u prostoriji gde bebe spavaju, na svega nekoliko centimetara od njih.

Policija je pregledala više od 300 sati snimaka za samo deset dana, što je, prema istražiteljima, pokazalo razmere nasilja koje je trajalo mesecima. Tokom policijskih ispitivanja, Lecka je delovala potpuno nezainteresovano, često se igrala kosom, odgovarala sa „bez komentara“ i nije pokazivala nikakvu emociju, čak ni kada su joj prikazane fotografije povreda koje je nanela deci.

Izričući presudu, sudija Sara Plaškes rekla je da Lecka mora zauvek da bude zabranjena za rad sa decom i ranjivim osobama.

„Počinili ste višestruka dela besmislenog nasilja. Štipali ste, udarali, šamarali i šutirali decu. Namerno ste im nanosili bol i mirno posmatrali njihovu patnju. Vaše ponašanje se s pravom može opisati kao sadističko“, navela je sudija.

Roditelji žrtava govorili su o ogromnom osećaju krivice što su decu poverili vrtiću, dok je jedan otac izjavio da veruje da bi Lecka, da nije bila otkrivena, mogla ozbiljno da povredi ili čak ubije dete.