Sestra preminule glumice Natase Ričardson je odala počast emotivnom objavom na Instagramu uoči njenog 63. rođendana.

Džoli Ričardson je 11. maja objavila novu objavu sa fotografijama, među kojima se nalazila i do sada neviđena slika sa venčanja Nataše Ričardson i Lijama Nisona.

Džolin niz fotografija je pratila jedna od njihovih omiljenih muzičkih dela — ,,Symphony No. 5" kompozitora Žana Sibelijusa.

„11. maj je zauvek rođendan moje sestre, iako je napustila ovaj zemaljski svet pre 17 godina. Ona i ja smo volele koliko je ova muzika snažna i uzbudljiva — nasmejalo bi je to što sam je izabrala“, počinje Džolina objava.

Nataša i glumac su na jednoj fotografiji razmenjivali zaljubljene poglede na dan svog venčanja. Nison je nosio bež odelo za tu priliku, dok je glumica blistala u venčanici sa spuštenim ramenima i cvetnim aplikacijama u sredini. Njena plava kosa bila je podignuta u složenu punđu, sa velom pričvršćenim na potiljku.

„Sve ove fotografije su u javnom domenu (screenshot), a sa nedavnim oživljavanjem mode iz devedesetih stalno su mi se pojavljivale na telefonu. Dan kada se Taša udala za Lijama Nisona bio je jedan od najsrećnijih u njenom životu (njezin nežan, uzdignut pogled) — nije mogla da veruje, i plesali smo do zore“, nastavila je Džoli (61).

Poslednji slajd njenog niza fotografija bila je još jedna stara slika Nataše i Nisona. Crno-bela fotografija, snimljena 1993. godine, prikazuje Natašu sa osmehom na licu dok gleda svog partnera.

„O, glamur ovog para, njihova toplina i humor. Volim poslednju fotografiju jer je puna nestašluka i potpuno je ona. Iskoristi dan — i ona ga jeste“, zaključila je Džoli.

Nataša je preminula u 45. godini 2009. nakon povrede glave koju je zadobila tokom nesreće na skijanju. Bila je u braku sa Nisonom od 1994. godine do svoje smrti. Par je dobio dva sina, Mišela i Danijela, prenosi InStyle.

