Mnogi misle da je domaći majonez prava muka za pravljenje i da bez jaja nema šanse da ispadne gust i kremast. Ali jedan kuvar je pokazao trik koji je mnoge oduševio – dovoljno je da sipate ulje u mleko i za par minuta dobijete savršen domaći majonez.

Internetom se proširio recept za koji mnogi tvrde da ga restorani godinama kriju. Najzanimljivije je što u njemu nema sirovih jaja, pa nema ni straha od salmonele.

Tajna je u sojinom mleku koje, kada se umuti sa uljem, pravi gustu i kremastu smesu gotovo identičnu kupovnom majonezu.

Za pripremu vam treba:

– 120 ml nezaslađenog sojinog mleka

– 240 ml ulja

– kašičica senfa

– malo limunovog soka ili sirćeta

– prstohvat soli

Sve se muti štapnim mikserom, a ulje se dodaje postepeno u tankom mlazu. Posle minut-dva smesa počinje da se zgušnjava i pretvara u pravi domaći majonez.

Kuvari kažu da je najvažnije da svi sastojci budu sobne temperature jer hladno mleko može da pokvari proces.

Dobra stvar je što ovaj majonez mogu da jedu i vegani, a mnogi tvrde da je ukus čak bolji od kupovnog.

Može da stoji u frižideru do dve nedelje, a ako želite zdraviju verziju, deo običnog ulja možete zameniti maslinovim.