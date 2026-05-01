Ako ste prethodnog dana zaboravili da izvadite meso iz zamrzivača, ne očajavajte. U posudu sipajte hladnu vodu i u nju potopite dobro zatvorenu kesu mesa. Za manje od sat vremena biće odmrznuto i spremno za pečenje. Da biste ubuduće to još brže činili, potrudite se da pre zamrzavanja meso iseckate, razdvojite na manje porcije i začinite. Isti način odmrzavanja važi i za ribu.

Povrće

Najbolje je da smrznuto povrće kuvate u posudama za kuvanje na pari ili da ga stavite u slanu kipuću vodu. Nemojte da ga prekuvate, da bi zadržalo boju, hranljive sastojke, ukus i miris.

Voće

Voće uglavnom gubi punu strukturu i ukus kada se odmrzava, ali najmanje ako se stavi u cediljku na sobnoj temperaturi i pusti lagano da se topi.

Gotova jela

Gotova jela ubacite u mikrotalasnu ili u šerpu, pa ih odmrzavajte na umerenoj temperaturi.