Džimi Džem se prisetio takmičarskog odnosa između Majkla Džeksona i Dženet Džekson.

Tekstopisac i producent (66) je u intervjuu za People na holivudskoj premijeri filma ,,Michael" održanoj 20. aprila priznao da je rad na pesmi „Scream“ sa bratom i sestrom bio „zanimljiv“ zbog porodične dinamike.

„Kada smo radili ‘Scream’, bilo je zaista zanimljivo jer je Dženet uvek osećala da je samo gost na Majklovoj pesmi“, kaže on. „Nikada to nije doživljavala kao duet. I tako se i ponašala. Samo je govorila: ‘Šta god moj brat želi… u kom tonalitetu želi da bude, koje reči želi da kaže.’“

„Ona je u velikoj meri bila u podređenoj ulozi u odnosu na ono što je on želeo da uradi“, dodaje on.

Takmičarski duh

Džimi Džem je rekao da su brat i sestra snimali vokale na različitim mestima — Majkl je snimao u Njujorku, dok je njegova mlađa sestra snimala u Mineapolisu.

„Kada je Majkl čuo Dženetin vokal, rekao je: ‘Gde ste snimili taj vokal?’“, prisetio se on. „Rekli smo: ‘U Mineapolisu.’ On je rekao: ‘Dolazim u Mineapolis.’“

„Tako da sam osetio i malo tog takmičarskog duha, što je bilo kul“, kaže Džimi Džem.

Na kraju, kaže da je Majkl bio „zaista srećan“ što je radio sa Dženet (59).

„Želeo je da je vidi kako napreduje. Ona je želela da vidi njega kako napreduje, i to se i dogodilo, i sve je to prelepo zabeleženo na video snimku“, dodaje on. „Neko me je nedavno pitao koji mi je omiljeni Majkl Džeksonov spot i rekao sam: ‘Scream.’“

Uspeh

Pesma, koja je objavljena 1995. godine, dostigla je 5. mesto na listi ,,Billboard Hot 100" listi i provela ukupno 17 nedelja na top listi. Singl i spot su takođe osvojili više važnih priznanja, uključujući Gremi nagradu 1996. za najbolji muzički video u kratkoj formi, kao i rekordnih 11 nominacija na dodeli nagrada ,,MTV Video Music Awards".

Džimi Džem je rekao da i dalje smatra da je muzički spot „prelepo urađen“.

Razumevanje

Dženet je 2024. godine izjavila za BBC da joj je rad na toj pesmi sa Majklom pomogao da bolje razume kroz šta je njen brat prolazio u to vreme.

„Majk i ja smo napisali tu pesmu u Njujorku, u njegovom stanu“, prisetila se ona. „Tako da (ponovo proživljavam) čitavo to putovanje, slušajući ga kako je peva (i sećajući se) kroz šta je prolazio u tom periodu. I ja, kao njegova mlađa sestra, uvek uz njega, kao njegova podrška. To je oduvek bila moja uloga.“

Dženet i Majkl su objavili pesmu „Scream“ i čuveni crno-beli muzički spot 1995. godine, ubrzo nakon što je Majkl rešio tužbu iz 1994. godine u kojoj je bio optužen za zlostavljanje deteta, navodi The New York Times. Pesma se odnosi na ono kroz šta je Majkl prolazio: borbu sa slavom, javnim uznemiravanjem i tabloidima koji su zadirali u njegov privatni život.

