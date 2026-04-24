Rijana ponovo dominira modnom scenom i to na način koji samo ona zna. Muzička i poslovna ikona predstavila je novu kampanju za svoj brend Savage X Fenty, a očekivano, i ovaj put upravo je ona u centru pažnje.

Nova kolekcija pod nazivom Monamour donosi odvažan stil i upečatljive detalje, a Rijana je ovom prilikom itekako zagolicala maštu fanova, pozirajući na golišavim fotografijama u izazovnom donjem vešu.

Ovim projektom Rijana još jednom dokazuje da uspešno balansira između muzike, mode i biznisa, spajajući ih u jedinstvenu i izuzetno uspešnu celinu.

''Nestvarna'', ''Izvinite, mama'', ''Svaka čast Rokiju'', ''Sad idem da čitam Bibliju'', ''Da li je maka troje dece s nama u sobi?!'', ''Zezaš me...'', bili su neki od komentara njenih fanova ispod fotografija.

