Ovan

Kada su u pitanju finansije današnje ćete morati da završavate nešto što ste trebali ranije. Do kraja dana ne verujte do kraja partneru, jer je moguće da neke stvari nije rekao do kraja iskreno. Zdravlje je stabilno.

Bik

Danas je veoma aktuelna poslovna situacija jer ćete imati problem sa konkurencijom. Partnerski odnos u drugom planu jer ste preopterećeni stvarima na poslu. Pomalo ste napeti i to se odražava i na zdravlje.

Blizanci

Danas možete imati probleme sa krvnim pritiskom pa budite obazrivi po tom pitanju. Biće vam bitno mišljenje kolega s posla posebno osobe u znaku Device. Potrudite se da odmarate i da ne donosite nagle odluke.

Rak

Danas ćete se nervirati oko finansije i oko poslovnih razgovora. Potrudite se da date sve od sebe jer je to najbolje način da budete u miru sa sobom. Vašem znaku je najbitnija emotivna stabilnost.

Lav

Najvažnije za ovaj dan jeste da se dobro naspavate i da sve što radite radite raspoloženi i pozitivno usmereni. Iako će vas nervirati ljudi iz vaše okoline najvažnije je da vi u sebi pronađete mir. Partner vam je velika podrška.

Devica

Subota je idealan dan da završite sve na vreme posebno kada je u pitanju odnos sa šefom. Danas nije dobar dan za kupovinu posebno ako ste planirali nešto veliko. Planove za kupovinu pomerite za sledeći mesec.

Vaga

Danas je najvažnije da uvažite mišljenje drugih ljudi posebno kada je u pitanju poslovna komunikacija. Budite dostupni partneru jer će mu biti jako važna podrška sa vaše strane. Probajte da se dobro odmorite tokom večeri.

Škorpija

Nemojte raditi drugima ono što ne bi hteli sebi posebno kada je u pitanju odnos sa ljudima na poslu. Napetost zbog posla se prenosi na privatnu stranu. Budite sebi najbitniji i vodite računa o svom poslovnom statusu.

Strelac

Tokom dana ćete čuti dobre informacije u vezi posla i bićete skroz rasterećeni. Očekuju vas planovi u vezi putovanja sa porodicom. Vi ćete biti zaduženi za organizaciju.

Jarac

Danas ćete biti previše nervozni da bi mogli da uradite sve onako kako treba što se tiče posla i poslovne komunikacije. Potrudite se da iskoristite saradnju sa drugim ljudima da posao ne bi trpeo. Emocije su danas u drugom planu.

Vodolija

Danas je jako važno da budete spremni na saradnju posebno sa ljudima sa kojima to ne činite rado. Osoba u znaku Lava iznenadi će vas svojim pozitivnim komentarima. Mogući problemi sa kičmom.

Riba

Tokom današnjeg dana budite u skladu sa sobom i sa svojim emocijama. Mesec stvara prilike za razgovor ali je pitanje koliko ćete ih iskoristiti. Do kraja dana mogući problemi sa stomakom.

