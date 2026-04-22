Pre nego što sam se udala, mama mi je rekla da uvek imam sopstveni kredit i da budem sposobna da brinem o sebi.

Iako sam bila skeptična, zamolila sam verenika da potpiše predbračni ugovor, zaposlila se i zadržala svoje kreditne kartice.

Dva razvoda kasnije, zahvalna sam što mi je njen savet pomogao da ostanem finansijski stabilna i nezavisna.

Imala sam 22 godine kada sam objavila veridbu sa momkom sa fakulteta — danas to zvuči rano, ali osamdesetih nije bilo neobično. Svi su mi čestitali, želeli sreću i radovali se.

Ali kada sam to rekla mami, ona je imala samo jednu rečenicu:

„Uvek imaj svoj novac.“

Ispričala mi je da je tu lekciju naučila na teži način, nakon razvoda od mog oca šezdesetih godina, kada ju je banka obavestila da više ne može da koristi kreditnu karticu.

Kada je pokušala da dobije svoju, odbili su je — tražili su muškog žiranta ili stalno zaposlenje. Nije želela da zavisi od muškarca, pa je našla način: postala je javni beležnik i tako uspela da dobije karticu.

Meni je njena priča bila zanimljiva, ali i pomalo uvredljiva. Nisam mogla da prihvatim da ona ne veruje da će moj brak trajati zauvek.

Pokušala sam da joj objasnim da se vremena menjaju i da zakoni više ne dozvoljavaju takvu diskriminaciju. Ona je samo mirno rekla:

„Možda. Ali posao će ti uvek trebati. Nikad nemoj da ga se odrekneš. Uvek budi sposobna da se sama izdržavaš.“

Nisam verovala — ali sam ipak poslušala

Iako sam sumnjala u njene reči, odlučila sam da ih pratim. Zamolila sam verenika da potpiše predbračni ugovor, iako tada nisam imala skoro ništa. Ubrzo nakon venčanja upisala sam pravni fakultet, sa ciljem da jednog dana budem finansijski samostalna.

Duboko u sebi znala sam da postoji mogućnost da brak ne uspe.

I bila sam u pravu.

Kada se prvi brak završio, razvod je bio finansijski podnošljiv — jer sam poslušala majku. Ono što sam nasledila ostalo je moje, a imala sam i sopstveni prihod.

Mnoge žene koje sam poznavala nisu bile te sreće. Kada su im brakovi propali, ostale su bez sigurnosti, pitajući se kako da nastave dalje. Neke su očajnički tražile posao, druge nisu mogle da izdrže troškove života same.

Savet koji i danas ima težinu

Volela bih da mamin savet danas nije toliko važan, ali realnost je drugačija. I dalje postoji nejednakost, i žene često nakon razvoda prolaze finansijski teže od muškaraca.

Zato njen savet i dalje ima smisla:

brinite o sebi i budite finansijski nezavisne.

A uz to, moja direktna majka imala je još jedan savet, koji mi je dala pred drugi brak:

„Zadrži svoje prezime – da ne moraš stalno da ga menjaš.“