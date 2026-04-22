Pevačica Zorica Brunclik iza sebe ima bogatu muzičku karijeru, ali i jednako zanimljiv ljubavni život.

Tokom godina bila je u braku čak četiri puta, što je često privlačilo pažnju javnosti.

Svoj prvi brak sklopila je veoma mlada, a već sa 18 godina postala je i majka. Kako se navodi, njen prvi suprug bio je njen tadašnji šef, što je dodatno izazivalo interesovanje medija.

Brak sa Miroljubom

Danas je Zorica u skladnom braku sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, sa kojim uživa već dugi niz godina i važe za jedan od najstabilnijih parova na domaćoj estradi. Iz njihove ljubavi dobili su ćerku Zlatu, koja se bavi šminkanjem.

Zlata je udata za Zoričinog kolegu i miljenika iz jednog muzičkog takmičenja, u kojem je ona bila žiri, pevača Miloša Vujanovića.

— Moj brak je kao i svaki drugi, ali ja sam mudra žena. Ja ćutim kada treba da ćutim i kažem nešto onda kada to i treba. To je ono što je moj brak održalo i dobijem sve što hoću — priznala je Zorica.

Sve Zoričine ljubavi pre Kemiša

Ipak, pre nego što je pronašla stabilnost u ljubavi, Zorica Brunclik imala je i teške i emotivno komplikovane periode u privatnom životu. U mladosti, sa svega 18 godina, dobila je ćerku Mariju u vanbračnoj zajednici i o tom delu svog života retko kada priča u javnosti.

Njen prvi suprug bio je harmonikaš Zoran Tutić, koji je ujedno bio i šef orkestra sa kojim je tada nastupala. Iz tog braka dobili su sina Đorđa Tutića, koji danas ima svoju porodicu.

Ipak, brak nije opstao, pa je Zorica kasnije ljubav pokušala da pronađe sa drugim harmonikašem, Ljubom Kešeljem. Sa njim je dobila ćerku Miljanu, iako se u javnosti navodilo da muzičar nije želeo da je prizna.

— Kada sam se udala i drugi put, rodila sam ćerku Miljanu, čiji je otac izgleda istovremeno prestao da voli i svoje dete i mene… Miljana nije imala sreće s ocem, koji je prestao da je viđa kada je imala samo šest godina — izjavila je Zorica svojevremeno za medije, piše Blic.

Kasnije je, tek sa četvrtim suprugom Miroslavom Aranđelovićem, pronašla mir i stabilnost u privatnom životu.

