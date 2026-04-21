Senčenje korena kose je tajna mladolikosti koja vas oslobađa od stalnog odlaska frizeru. Zaboravite na vidljiv izrastak mesecima i saznajte kako da postignete dugotrajan efekat.

Svi znamo osećaj kada tek ofarbana kosa izgleda savršeno, ali već posle dve nedelje oštra linija izrastka počinje da kvari utisak. Mislite da je rešenje češće farbanje? To nije tačno. Senčenje korena kose je tehnika koja nas je spasila od trošenja novca i stresa oko frizure. Nakon godina isprobavanja raznih metoda shvatila sam da tajna nije u skupoj farbi, već u načinu njenog nanošenja. Najlepše od svega je što se ova metoda lako izvodi kod kuće, a rezultati traju mesecima.

Senčenje korena kose podrazumeva nanošenje tamnije nijanse farbe na prvih nekoliko centimetara od temena uz blago spajanje sa svetlijom dužinom. Ovim postupkom se stvara prirodna dubina, a oštra linija izrastka postaje gotovo neprimetna kako kosa raste.

Jednolična boja kose može dodavati godine i činiti ten bledim. Bez prirodnih prelaza i odsjaja kosa deluje veštački, a lice gubi svežinu. Kada se primeni senčenje korena, tamniji koren stvara prirodan okvir oko lica, ističe oči i daje kosi volumen. To je efekat koji podseća na sunčeve zrake na deci, gde je koren uvek za nijansu tamniji od krajeva. Vraćanjem tog kontrasta vizuelno se vraća mladalački izgled.

U nastavku ćete naučiti kako da ovu tehniku primenite same, korak po korak.

Pronađite odgovarajuću nijansu tako što ćete izabrati farbu koja je jednu do dve nijanse tamnija od vaše trenutne dužine, a koja se slaže sa prirodnom bojom. Farbu nanesite precizno samo na prvih dva do tri centimetra korena i nemojte prelaziti tu granicu. Ključni trik je blendanje, odnosno nakon nanošenja uzmite češalj sa širokim zupcima i lagano povucite boju nadole za još jedan centimetar kako biste izbegli oštre prelaze. Boju držite onoliko koliko piše na uputstvu, ali pratite izgled u ogledalu kako biste postigli najbolji efekat.

