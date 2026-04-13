Razvod koji je iznenadio javnost dobio je novi obrt. Glumac Ben Aflek navodno je bivšoj supruzi Dženifer Lopez prepustio svoj deo luksuzne vile na Beverli Hilsu, i to bez ikakve novčane nadoknade!

Reč je o impozantnoj nekretnini koju su kupili tokom braka za više od 60 miliona dolara, a koju prodaju već duže vreme nakon razvoda. Ova odluka dodatno komplikuje situaciju oko prodaje, jer vila još uvek nije pronašla kupca uprkos nekoliko pokušaja.

Luksuzna rezidencija prostire se na ogromnoj površini i nudi brojne sadržaje, od bazena bez ivica i sportskih terena, do privatne teretane, bokserskog ringa i prostora za zabavu. U okviru imanja nalaze se i gostinska kuća, objekti za osoblje, garaža za desetine automobila i dodatni prateći sadržaji.

Kuća je prvi put ponuđena na prodaju 2024. godine po ceni od 68 miliona dolara, neposredno pre nego što je Dženifer Lopez podnela zahtev za razvod. Iako je kasnije cena spuštena, a postojala je i ozbiljna ponuda, prodaja na kraju nije realizovana.

Nakon razvoda, Dženifer Lopez i dalje boravi u toj nekretnini dok uređuje novu kuću koju je kupila, a koja uključuje luksuzne sadržaje poput bioskopa, štale i prostora za jahanje.

S druge strane, Ben Aflek se preselio u novu vilu u Pacifik Palisejdsu, vrednu više od 20 miliona dolara, gde je započeo novo poglavlje života.

Ova neočekivana odluka o podeli imovine izazvala je veliku pažnju javnosti, jer retko viđen potez pokazuje da je Aflek bio spreman da se odrekne ogromnog bogatstva nakon kraha braka.

