Osim za pravljenje raznih jela, pirinač može da vam posluži kao odličan osveživač prostora i upijač vlage.

Od pirinča možete da napravite upijač vlage u kući, a istovremeno i osveživač prostora koji može da traje nekoliko meseci. Potrebni su vam staklena tegla, pirinač i eterično ulje koje vam se dopada. Pirinač će upiti miris eteričnog ulja i osvežiti tako prostoriju.

Staklenu teglu napunite pirinčem. Nakapajte odozgo 10 do 20 kapi omiljenog eteričnog ulja. Poklopite, a zatim dobro protresite da se ulje ravnomerno rasporedi po zrnima pirinča. Uklonite poklopac, a teglu prekrijte gazom i učvrstite gumicom. Kada se smanji intenzitet mirisa, samo protresite teglu ili dodajte još koju kap ulja. Pirinač će upijati vlagu iz prostorije, što sprečava pojavu buđi, a eterično ulje će širiti miris.

Ovako napravljen osveživač možete da držite u bilo kojoj prostoriji u kući. Najdelotvornije je kada teglice stavite u svaki ćošak sobe.

Video: