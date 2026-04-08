Glumica Obri Plaza čeka svoje prvo dete s partnerom, glumcem Kristoferom Ebotom. Vest je za People potvrdio njen portparol.

Glumačka zvezda trebala bi da se porodi na jesen. "Ovo je bilo predivno iznenađenje nakon emotivne godine. Osećaju se vrlo blagoslovljeno", rekao je izvor za medij.

Nije poznato kada su Plaza i Ebot započeli romantičnu vezu, ali su tokom godina zajedno radili na nekoliko projekata. Zajedno su glumili u predstavi "Danny and the Deep Blue Sea", a sarađivali su i na komičnom trileru "Black Bear" iz 2020. godine.

Plaza je proteklih godinu dana prošla kroz težak period, nakon smrti supruga Džefa Baene. Scenarista je sebi oduzeo život u januaru 2025. godine, prema zapisima Odeljenja medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles. Imao je 47 godina.

Plaza i Baena venčali su se 2021. godine, a rastali su se četiri meseca pre njegove smrti. Obri je u avgustu gostovala u podkastu "Good Hang", gde je s voditeljkom Ejmi Poler razgovarala o smrti supruga. "U ovom vrlo teškom trenutku, srećna sam što sam s tobom. Sveukupno, ovde sam i funkcionišem. Osećam se stvarno zahvalno što se krećem kroz svet. Mislim da sam dobro, ali to je očigledno kao svakodnevna borba", rekla je ona.

U razgovoru je opisala i svoju tugu te rekla da je ona poput "okeana koji je prisutan".

"I ponekad samo želim zaroniti u njega i jednostavno biti u njemu", rekla je Plaza. "A onda ponekad samo gledam u okean. A onda ponekad samo pokušavam pobeći od njega. Ali uvek je tu. Jednostavno je uvek tu", ispričala je glumica.

