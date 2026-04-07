Kajli Džener podelila je sa pratiocima niz uskršnjih fotografija. Iako je njen stajling privukao pažnju, jedna fotografija izazvala je brojne negativne reakcije. Rijaliti zvezda praznike je provela sa svojom porodicom, ali je slika novog kućnog ljubimca – mačeta sa dijamantskom ogrlicom, zasenila sve ostalo i razljutila korisnike društvenih mreža.

U objavi na Instagramu, koju je opisala emotikonima porodice i doma, pokazala je i novu belo-sivu macu. Na njoj se videla ogrlica sa dijamantima koja se uklapala uz njen manikir, što je ona zabeležila fotografijom i takođe objavila.

Fotografija je izazvala negodovanje mnogih ljudi, koji su optužili Kajli da prati trend kupovine kućnih ljubimaca i njihovog korišćenja kao modnih dodataka, bez prave brige o njima.

„Iskreno pitanje: gde su joj psi?“, „Da li je ova mačka samo deo njenog imidža ove godine?“, „Kad joj dosadi, verovatno će je pokloniti nekome,“ samo su neki od negativnih komentara.

